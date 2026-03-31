¿Cómo convertirse en agente de viajes? Las reglas de los boletos grupales de avión que nadie explica

Las políticas de viaje grupales cambian según la aerolínea. Fotografía de carácter ilustrativo.

El mundo de los viajes se transforma a gran velocidad. Lo que antes era un negocio exclusivo de agencias hoy está al alcance de muchas personas.

Algunos viajeros frecuentes ven una oportunidad: tienen conocidos —familiares o amigos— interesados en sumarse a un viaje. Otros buscan generar ingresos adicionales mientras cumplen su sueño de recorrer el mundo, pero hay un elemento clave que puede definir el éxito o el fracaso de cualquier grupo: los boletos aéreos.

Cuando varias personas desean viajar juntas —ya sea por comodidad o porque nunca han comprado un tiquete—, el organizador asume un reto mayor. No se trata solo de elegir un destino, sino de entender las condiciones que imponen las aerolíneas.

Estas son las reglas básicas que debe conocer antes de organizar un viaje grupal. Tenga en cuenta que cada aerolínea tiene políticas distintas —e incluso algunas no ofrecen esta opción—, pero estos puntos le servirán como guía general.

1. ¿Qué es un viaje grupal en avión?

Para la mayoría de aerolíneas, un grupo se forma a partir de 10 pasajeros viajando en el mismo itinerario. Esto aplica para viajes turísticos, corporativos, familiares o educativos.

En la práctica, esto significa que deberá contar con un número mínimo de personas comprometidas antes de iniciar el proceso.

2. Cotización de los boletos

A diferencia de los tiquetes individuales, los grupales no se gestionan directamente en la web.

Cada aerolínea cuenta con un canal específico —formulario o correo electrónico— para solicitar una cotización según fechas y destino.

La respuesta suele llegar entre 24 y 48 horas hábiles, pero la tarifa puede tener una vigencia muy corta. Si no se confirma a tiempo, el precio puede cambiar.

3. Pagos de los boletos grupales

Una de las principales ventajas es que no debe pagar todo de inmediato.

Generalmente, las aerolíneas solicitan un depósito inicial para bloquear los espacios, lo que permite al organizador ganar tiempo para completar el grupo.

El pago total suele exigirse semanas antes de la salida.

Sin embargo, esto implica un riesgo: en muchos casos, el organizador adelanta dinero o depende de que los viajeros cumplan con los pagos en el plazo acordado.

4. Penalizaciones

Este es uno de los aspectos más delicados. Si no logra completar el grupo o decide cancelar, es probable que pierda el depósito inicial.

Además, conforme se acerca la fecha del viaje, las penalizaciones aumentan y pueden llegar a ser del 100% del valor pagado.

5. Nombres de los viajeros

Una ventaja de los grupos es que no siempre se requieren los nombres desde el inicio.

No obstante, la aerolínea establece un plazo límite para entregarlos, y deben coincidir exactamente con el pasaporte.

Un error en este punto puede impedir el abordaje o generar costos adicionales. Por eso, es recomendable solicitar copia del pasaporte desde el principio.

6. Grupo mínimo

Si el grupo no alcanza el número mínimo requerido, la aerolínea puede:

Cancelar las condiciones negociadas

Ajustar la tarifa

O incluso retener el depósito

7. Cambios en fechas de viaje

Algunos pasajeros pueden querer modificar su itinerario, por ejemplo, para extender su estadía. Las aerolíneas suelen permitir ciertos cambios, pero con costos adicionales y bajo condiciones específicas.

8. Pros y contras

Los boletos grupales ofrecen ventajas importantes:

Permiten pagar en partes.

Mantienen una tarifa fija para todo el grupo.

Facilitan que todos viajen juntos.

En muchos casos incluye equipaje documentado y carry on. También, selección de asientos, bajo condiciones.

Sin embargo, existen limitaciones:

No siempre son la opción más económica.

Tienen menor flexibilidad.

Implican mayor responsabilidad para quien organiza.

En algunos casos, las aerolíneas ofrecen beneficios como un boleto de cortesía al alcanzar cierto número de pasajeros, aunque normalmente se deben pagar los impuestos.

Organizar un viaje grupal puede ser una oportunidad atractiva para iniciarse en el negocio de los viajes, pero también implica asumir riesgos que muchas veces no son evidentes.

Más allá de elegir destinos y hoteles, el verdadero desafío está en entender las condiciones de los boletos aéreos y gestionar correctamente el dinero y las expectativas de los viajeros.

Porque en este negocio, un error en la logística aérea no solo afecta el viaje: puede costarle dinero propio al organizador.