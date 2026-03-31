De viaje con Jairo

¿Cómo convertirse en agente de viajes? Las reglas de los boletos grupales de avión que nadie explica

Comprar boletos grupales de avión no es tan sencillo debido a los riesgos

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Por Jairo Villegas S.
Aeropuerto Juan Santamaría
Las políticas de viaje grupales cambian según la aerolínea. Fotografía de carácter ilustrativo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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