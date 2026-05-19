De viaje con Jairo

Cómo comer bien y barato en Roma sin caer en trampas turísticas

Estas son algunas sugerencias para disfrutar de Roma sin pagar caprichos

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Trattoria en Roma.
Las trattorias son lugares más sencillos, pero con comida deliciosa a mejor precio. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrattoriaRomaItalia
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.