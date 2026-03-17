De viaje con Jairo

Cómo ahorrar hasta 50% en hoteles en Italia (truco poco conocido)

Esta es una estrategia que puede reducir drásticamente el costo de su alojamiento, si sabe cuándo y cómo aplicarla

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Por Jairo Villegas S.
Roma, Italia.
El Monumento a Víctor Manuel II es de los sitios emblemáticos en Roma, Italia. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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