Cómo ahorrar hasta 50% en hoteles en Italia (truco poco conocido)

El Monumento a Víctor Manuel II es de los sitios emblemáticos en Roma, Italia.

Italia es uno de los destinos más fascinantes de Europa, no solo por sus paisajes y su gastronomía, sino también porque, en comparación con otros países del continente, puede resultar relativamente accesible. Cuando se viaja, ahorrar siempre es una prioridad para no desajustar el presupuesto. Y uno de los mayores retos suele ser encontrar el hotel ideal, especialmente en destinos muy turísticos.

En mis viajes a Italia, durante los últimos dos años, descubrí una estrategia poco conocida que, en algunos casos, permite ahorrar hasta un 50% en alojamiento.

Eso sí: hay que usarla con cuidado.

El truco: reservar más cerca de la fecha

Lo habitual al viajar es reservar con la mayor anticipación posible para asegurar buenos precios y ubicación, pero en varias ciudades de Italia ocurre algo curioso: entre más cerca de la fecha del viaje se reserve, más barato puede resultar el alojamiento.

Esto se nota especialmente en ciudades como Roma y Florencia.

¿Por qué ocurre esto?

En Italia, abundan los hoteles pequeños, B&B y alojamientos familiares que no siempre utilizan sistemas avanzados de precios.

Muchos de estos establecimientos:

Publican tarifas altas con meses de anticipación.

Y las bajan conforme se acerca la fecha si aún tienen habitaciones disponibles.

El objetivo es claro: llenar las habitaciones que quedaron vacías.

Ejemplo real en Roma

Hagamos un ejercicio práctico.

En una búsqueda realizada el 17 de marzo, filtré en Booking hoteles en el centro de Roma, con baño privado, calificación de 8 o más, para dos personas por una noche, ordenados de menor a mayor precio.

Estos fueron algunos resultados:

18 al 19 de marzo:

Hotel Oscar Suite: $80

Central Lodge Hotel: $98

8 al 9 de abril:

Hotel Oscar Suite: $119

Hotel Domus Termini: $136

22 al 23 de abril:

Hotel Domus Termini: $136

Raeli Hotel Luce: $152

13 al 14 de mayo:

Hotel Domus Termini: $136

Albergo Marechiaro: $154

La diferencia es clara: reservar con más anticipación puede resultar considerablemente más caro.

Cómo aplicar este truco paso a paso

Si quiere aprovechar esta estrategia sin arriesgarse, puede hacerlo así:

Reserve un alojamiento con cancelación gratuita apenas sepa que visitará Italia. Revise precios nuevamente 7, 5 y 3 días antes del viaje. Compare el mismo hotel u opciones similares. Si encuentra una mejor tarifa, cancele y vuelva a reservar.

Este método le permite tener seguridad y, al mismo tiempo, aprovechar posibles bajadas de precio.

Cuándo NO usar esta estrategia

Este truco no siempre funciona y puede ser riesgoso en ciertos casos:

Temporada alta (junio a setiembre).

Fechas especiales (Semana Santa, Navidad, eventos grandes).

Llegadas nocturnas o muy tarde.

Si necesita una ubicación muy específica.

En estas situaciones, es mejor asegurar el alojamiento con anticipación.

Diferencias según la ciudad

También es importante entender cómo cambia el comportamiento según el destino:

En ciudades turísticas como Roma y Florencia, los precios suelen subir los fines de semana.

En ciudades como Milán, más orientadas a negocios, los precios pueden ser más altos entre semana.

El impuesto municipal

No olvide que en Italia se cobra un impuesto turístico por persona y por noche.

Oscila entre €1 y €10 por persona por noche.

El precio depende de la ciudad y del tipo de alojamiento.

Generalmente se paga en el hotel, muchas veces en efectivo.

En algunos casos (como ciertos alquileres vacacionales), puede estar incluido.

Italia es uno de los pocos destinos donde dejar la reserva para último momento —con estrategia— puede jugar a su favor.

La clave está en no improvisar: tener siempre una reserva cancelable como respaldo y monitorear precios constantemente.