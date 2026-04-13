De viaje con Jairo

Booking.com envía inquietante mensaje a sus clientes sobre una situación que nadie desea

Viajeros suelen reservar hospedajes, traslados, tours y hasta boletos aéreos mediante Booking.com, pero algo sucede en las últimas horas

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Por Jairo Villegas S.
Booking.com es de las mayores plataformas usadas por viajeros para reservar hospedajes. (Shutterstock)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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