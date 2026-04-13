Booking.com envía inquietante mensaje a sus clientes sobre una situación que nadie desea

Booking.com es de las mayores plataformas usadas por viajeros para reservar hospedajes.

La compañía Booking.com envió este domingo 12 de abril un inquietante correo electrónico a muchos de sus clientes, quienes utilizan la plataforma para reservar hospedajes, automóviles, traslados e incluso vuelos.

En la comunicación, la empresa —con sede en Países Bajos— reconoce una situación que podría afectar a parte de sus usuarios y, al mismo tiempo, emite una serie de recomendaciones.

Según detalla, es posible que terceros no autorizados hayan accedido a cierta información vinculada a reservas.

“Al día de hoy, según los resultados de nuestra investigación, la información a la que se ha accedido podría incluir datos de la reserva, nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato que haya sido compartido con el alojamiento”, indicó la compañía.

Como primera medida, la empresa procedió a cambiar el PIN de las reservas afectadas.

Además, advierte de que eventuales llamadas telefónicas o correos electrónicos podrían provenir de personas malintencionadas que intenten hacerse pasar por el alojamiento o por la propia plataforma.

Entre las recomendaciones a sus clientes destacan:

“Nunca le pediremos que comparta datos de su tarjeta de crédito por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto o WhatsApp”.

“Nunca le solicitaremos realizar una transferencia bancaria que no coincida con las condiciones de pago indicadas en la confirmación de su reserva”.

“Si recibe un correo que aparenta ser del alojamiento o de Booking.com, verifique su autenticidad antes de hacer clic en cualquier enlace”.

Adicionalmente, la empresa recomienda a sus usuarios contar con un sistema antivirus en sus dispositivos para reducir el riesgo de suplantación de identidad.

En su comunicado, Booking.com no hace referencia a un eventual acceso a datos de tarjetas de débito o crédito proporcionadas como garantía de pago en las reservas.