Así intentan estafarme con una reserva de hotel hecha en Booking: ¡cuidado le ocurre lo mismo!

No caiga en estas trampas, especialmente cuando lo presionan con plazos cortos y amenazas de cancelación

Por Jairo Villegas S.
Intento de estafa.
El mensaje a mi WhatsApp lo recibí de un número de India, y no de Japón, donde está el hotel. Esa es una evidencia de ser un intento de estafa. (Reproducción/De viaje con Jairo)







Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

