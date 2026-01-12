Así intentan estafarme con una reserva de hotel hecha en Booking: ¡cuidado le ocurre lo mismo!

El mensaje a mi WhatsApp lo recibí de un número de India, y no de Japón, donde está el hotel. Esa es una evidencia de ser un intento de estafa.

Tengo un viaje programado a Asia para mediados del 2026, que incluye Hong Kong, Macao, Japón y Corea del Sur. Son destinos que siempre he tenido en mente, pero será hasta este año cuando finalmente pueda visitarlos. Sin embargo, sufrí un intento de estafa luego de hacer mi reservación del hotel en Booking.

Una vez adquiridos los boletos aéreos, busqué de inmediato los hospedajes, con el objetivo de encontrar la mejor relación calidad-precio.

Suelo hacer todas mis reservas a través de la plataforma www.booking.com, aunque cada vez que viajo a Asia también reviso www.trip.com para comparar opciones.

Finalmente, los hoteles de este viaje los reservé por Booking. En el caso de Japón, son tres hospedajes: uno en Osaka, otro en Kioto y uno más en Tokio.

Las reservas las realicé el 25 de diciembre; sin embargo, el martes 6 de enero recibí un mensaje en mi número de WhatsApp, supuestamente enviado por el hotel en Kioto.

En el mensaje, aseguraban escribir de parte del hotel; citaron mi nombre completo (incluyendo el segundo nombre), indicaron el número de reserva de Booking y las fechas de mi estadía, lo que parecía real. No obstante, de inmediato, intentaron estafarme.

“¿Podría, por favor, confirmar los detalles de su reserva y verificarla? No se preocupe, no se realizará ningún cobro; únicamente podría aplicarse una retención temporal para fines de verificación, la cual será liberada de inmediato”, escriben en el mensaje de WhatsApp.

Acto seguido, me pidieron que hiciera click en un enlace para “completar el proceso”.

Luego, apareció el típico párrafo diseñado para generar presión y provocar que la persona ingrese al enlace y brinde los datos de su tarjeta, apelando al sentido de urgencia.

“Tenga en cuenta que, si la verificación no se completa dentro de las próximas 24 horas, su reserva podría ser cancelada”, advierten.

Esta parte es clave, pues si la persona duda y decide escribir a Booking para confirmar, la respuesta puede tardar varios días. Ese lapso es el que aprovechan los estafadores para que algunos caigan en el timo por temor a perder la reservación.

No ingrese a enlaces que le envían por medio de WhatsApp, en caso de hospedajes. (Reproducción/De viaje con Jairo)

En mi caso, la reserva en Kioto permite pagar de una vez o durante la estadía. De hecho, Booking aclara en la información que solo se debitará dinero si no me presento en el hotel.

Otro detalle importante es el número de WhatsApp desde el cual escriben. No solo es distinto al que aparece en la información oficial del hotel, sino que el mensaje llegó desde un número correspondiente a India, no a Japón.

Lamentablemente, los ciberdelincuentes han logrado acceder a información de reservas de muchas personas, a quienes intentan engañar con este tipo de mensajes.

No caiga en estas trampas, especialmente cuando lo presionan con plazos cortos y amenazas de cancelación.

Además, siempre lea las reseñas de otros viajeros antes de reservar un hospedaje, sin importar la plataforma que utilice.