De viaje con Jairo

Avianca sorprende a pasajeros con otro cambio en su servicio a bordo

¿Para cuáles vuelos aplica? Aquí encontrará la lista de rutas

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Desde marzo de 2026, Avianca ofrecerá tres vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y Flores.
Avianca ofrece diversas rutas para viajeros costarricenses. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AviancaRefrigerio en aviones
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.