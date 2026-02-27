Avianca sorprende a pasajeros con otro cambio en su servicio a bordo

La aerolínea Avianca anunció una nueva modificación en sus políticas comerciales que beneficia a los pasajeros.

A partir de ahora, la compañía volverá a ofrecer snacks o sándwiches de cortesía en sus vuelos, bajo determinadas condiciones. En su sitio web, Avianca detalló que los refrigerios serán de cortesía en vuelos dentro de América con una duración superior a tres horas y media. En las rutas hacia Europa, los pasajeros continúan recibiendo desayuno y almuerzo o cena, según el itinerario.

Este ajuste se suma a otro cambio aplicado a finales de enero de 2026, cuando la aerolínea incluyó el equipaje de mano de hasta 10 kilos (carry on) en todas sus familias tarifarias para vuelos internacionales dentro de América. En el caso de los viajes a Europa, ese beneficio se había mantenido sin modificaciones.

La compañía había eliminado el servicio de refrigerio a bordo hace varios años, como parte de su transición hacia un modelo de bajo costo (low cost), pero ahora empezó un proceso inverso.

Rutas con refrigerio

Avianca dio a conocer las rutas en las que los bocadillos estarán disponibles sin costo adicional.

Aunque en el listado únicamente aparece el vuelo San José–Washington, es importante considerar que la mayoría de las rutas que salen del aeropuerto internacional Juan Santamaría incluyen escalas en San Salvador, Bogotá o Ciudad de Guatemala.

En esos casos, el refrigerio se ofrecerá en el tramo cuyo tiempo de vuelo sea igual o superior a tres horas y media.

“Los snacks y bebidas incluidos pueden variar según la ruta. Servicio sujeto a disponibilidad operativa”, advierte la aerolínea.

Para vuelos más cortos, Avianca mantiene su menú a bordo, el cual también puede complementar el refrigerio en los trayectos largos, si así lo desea el pasajero. Los pagos deben realizarse con tarjetas Visa o MasterCard.

Vuelos con snack acompañado de agua o café

Barranquilla – Miami.

Bogotá – Cancún, Cuzco, Fort Lauderdale, Lima, La Paz, Orlando, Miami, Tampa, Santa Cruz de la Sierra.

Cali – Miami.

Cartagena – Miami.

Dallas/Fort Worth – San Salvador.

Fort Lauderdale – Medellín.

Ciudad de Guatemala – Washington D.C. (Dulles).

Washington D.C. (Dulles) – San Salvador.

Houston – San Salvador.

Lima – San Salvador.

Orlando – Medellín.

Medellín – Ciudad de México, Miami.

Vuelos con sándwich y elección de agua o café

Asunción – Bogotá.

Belém – Bogotá.

Bogotá – Washington D.C. (Dulles), Boston, Dallas/Fort Worth, Córdoba, Río de Janeiro, Sao Paulo, Nueva York (JFK), Ciudad de México, Monterrey, Montevideo, Chicago, Santiago de Chile, Montreal, Toronto.

Boston – San Salvador.

Buenos Aires (AEP) – Bogotá.

Buenos Aires (EZE) – Guayaquil, Quito.

Cali – Nueva York (JFK).

Cartagena – Santiago de Chile, Nueva York (JFK).

Ciudad de Guatemala – Los Ángeles, Nueva York (JFK), Chicago.

Guayaquil – Miami, Nueva York (JFK).

Washington D.C. (Dulles) – San José (Costa Rica).

Nueva York (JFK) – Medellín, Pereira, San Pedro Sula, San Salvador.

Las Vegas – San Salvador.

Los Ángeles – San Salvador.

Ontario (California) – San Salvador.

Chicago – San Salvador.

San Salvador – San Francisco, Montreal, Toronto.