Avianca cambia una rígida regla que incomodaba a los pasajeros

Avianca modificó sus familias tarifarias sobre el equipaje carry-on. ¿Qué incluye y qué no?

Avianca, una popular aerolínea con vuelos diarios a Costa Rica, realizó una modificación en su política comercial que beneficia directamente a los pasajeros.

Avianca anunció que los boletos aéreos adquiridos a partir del 27 de enero incluyen nuevamente el equipaje de mano tipo carry-on, con un peso máximo de 10 kilogramos, además del objeto personal que debe colocarse debajo del asiento delantero.

Antes, quienes viajaban con Avianca y adquirían la familia tarifaria más económica no tenían derecho al carry-on, salvo que pagaran un adicional.

Durante los últimos años, la anterior política había generado incomodidad y confusión entre los viajeros, especialmente entre quienes compraban las tarifas más económicas y descubrían, al momento de viajar, que debían pagar un monto adicional por llevar un equipaje básico en cabina.

La situación fue una de las críticas más frecuentes hacia la aerolínea, ya que el costo final del pasaje aumentaba considerablemente al sumar este servicio.

La aerolínea aclaró que los pasajeros que compraron sus boletos antes del 27 de enero y no tenían incluido el equipaje de mano no podrán llevarlo sin costo, a menos que lo adquieran por medio de cualquiera de los canales oficiales de la compañía.

Otro punto relevante es que la medida aplica únicamente para vuelos internacionales, por lo que se recomienda a los viajeros revisar con atención las condiciones específicas del boleto que adquieran.

Con este cambio, la tarifa Light ahora incluye tanto el objeto personal como el carry-on. En contraste, la familia Basic desaparece de los vuelos internacionales y se mantiene únicamente en rutas nacionales, pero no permite llevar equipaje de mano en cabina, excepto si se paga un adicional.

Si el carry-on supera los 10 kilogramos o excede las dimensiones permitidas —55 x 35 x 25 centímetros (alto, largo y ancho), incluyendo ruedas y manijas—, deberá ser enviado a la bodega del avión con un costo adicional.