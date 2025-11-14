Atención viajeros a Europa: popular aerolínea de bajo costo cobrará tasa de €55 a quienes incumplan este requisito

Un vuelo hacia la ciudad italiana de Turín, mientras pasa sobre la cordillera de Los Alpes.

Si en su próximo viaje a Europa tiene previsto utilizar la popular aerolínea Ryanair, conocida por ofrecer tarifas de bajo costo para las conexiones entre los países del viejo continente, es importante que tome nota de un cambio obligatorio que ya está en vigor y que afecta a todos los pasajeros, incluidos los costarricenses.

La compañía confirmó que, desde el 12 de noviembre, implementó un nuevo requisito indispensable para abordar: el uso exclusivo de tarjetas de embarque digitales.

En caso de que el viajero ignore el aviso y llegue a la terminal aérea sin haber completado el proceso en línea, deberá pagar la tasa de facturación en el aeropuerto, la cual ronda los €55 (aproximadamente ¢33.000).

“Ryanair implementó el uso exclusivo de tarjetas de embarque digitales (DBP) y ya no acepta tarjetas de embarque impresas. Esto significa que todos los pasajeros recibirán una DBP en su aplicación de Ryanair al realizar el check-in online. El check-in online se puede completar en Ryanair.com o en la aplicación de Ryanair”, informó la aerolínea irlandesa.

Esto implica que el pasajero no será admitido en el aeropuerto si se presenta con un pase impreso en casa, pues ya no es válido como documento para abordar.

La empresa también indicó que seguirá enviando recordatorios de check-in por correo electrónico 48 y 24 horas antes de la salida.

Ryanair es una de las aerolíneas de bajo costo más populares de Europa. Por lo general, el abordaje se realiza por las puertas delanteras y traseras del avión. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Según Ryanair, la adopción total de las DBP reduce costos operativos en aeropuertos, lo que a su vez ayuda a mantener tarifas bajas.

Además, estima que se eliminarán cerca de 300 toneladas de papel al año, contribuyendo así a la protección del ambiente.

El pasajero deberá presentar la tarjeta de embarque digital en el control de seguridad y nuevamente en la puerta de abordaje. No es necesaria una conexión a Internet para mostrarla, siempre y cuando ya se encuentre descargada en la aplicación.

En caso de que el viajero pierda su teléfono, tableta o se quede sin batería, la aerolínea emitirá una tarjeta de embarque en papel sin costo adicional, siempre y cuando el check-in ya se haya completado.

Por ahora, existe una única excepción: los vuelos con salida desde Marruecos.

En esos casos, los pasajeros deben realizar el check-in en línea como de costumbre, pero deberán presentar la DBP en el aeropuerto para retirar una tarjeta de embarque impresa, debido a normativas locales.