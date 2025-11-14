De viaje con Jairo

Atención viajeros a Europa: popular aerolínea de bajo costo cobrará tasa de €55 a quienes incumplan este requisito

Tasa aeroportuaria por no acatar cambio ronda los €55

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Vuelo de Ryanair
Un vuelo hacia la ciudad italiana de Turín, mientras pasa sobre la cordillera de Los Alpes. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RyanairTarjeta de embarque digitalVolar en Europa
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.