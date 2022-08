5 consejos para volar con Ryanair en Europa y pagar lo mínimo

Katowice, Polonia. Me encanta Polonia y cada vez que puedo incluyo al menos una ciudad de este hermoso país en mis viajes. Nuestro destino era Oslo, Noruega, pero cómo privarnos de conocer Katowice si cada tiquete de aquí a la capital noruega lo conseguimos en apenas $5.

Ese boleto aéreo lo encontramos en la aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair, que realiza casi 3.000 vuelos al día por el cielo europeo. Es una de las tantas compañías económicas de Europa que le permiten desplazarse entre países a buenos precios, más bajos que el costo del tren.

No obstante, hay detalles importantes que debe saber si nunca la ha utilizado, para así pagar lo mínimo y no llevarse una sorpresa cuando va a abordar, los cuales se los detallo a continuación.

1-Particularmente Ryanair es muy huraña con las agencias de viajes virtuales e intenta que los pasajeros compren directo en su web. De hecho, puede ocurrir que si adquiere el tiquete en otro sitio, reciba un correo de la compañía y deba realizar un proceso de verificación de identidad, que incluye aportar una fotografía del pasaporte, y que tiene un costo de unos cuantos centavos de dólar.

Tome en cuenta que si compra en el sitio de esta empresa, en ocasiones los precios están expresados en la moneda del país de partida o destino. Esto puede confundir un poco, pero puede estimar su valor en dólares en Google. Por ejemplo, los dos tiquetes Katowice-Oslo me costaron casi 49 zloty (PLN, moneda de Polonia, equivalente a unos $10).

2-El precio más bajo solo le permite llevar de forma gratuita un objeto personal, que no exceda 40 cm X 25 cm X 20 cm. Por ejemplo, puede ser un salveque como el que llevaba al colegio o el bolso con la laptop o el bolso usado por las mujeres. Confieso que yo me arriesgo y llevo el bulto y un bolsito adicional que trato que pase desapercibido.

3-Si desea llevar un carry on o equipaje documentado, debe pagarlo por aparte. Es más económico si lo adquiere por el sitio web que en el counter el día del vuelo. He visto algunos pasajeros que intentan subir maletas pequeñas con ruedas pero esas no califican como objeto personal, pues debe caber debajo del asiento del frente. En ese caso, les cobran para que puedan abordar.

4-Sí o sí debe hacer prechequeo antes del viaje. Por lo general, nunca pago abordaje prioritario, por lo que el check in lo puedo hacer a partir de 24 horas antes del despegue.

Una vez hecho este paso, debe imprimir el boleto en una hoja tamaño carta o llevarlo digital en el celular (es más práctico). Si llega al aeropuerto sin el billete, la aerolínea le cobrará €20 por hacerlo.

Tenga presente que si no lleva equipaje en bodega, que deba entregar en el counter, puede pasar directo a la sala de abordaje, siempre que tenga el boleto.

5-Nunca pago por escoger asiento. El costo depende de la ruta y la silla seleccionada. Cuando se hace el prechequeo, el sistema le asigna uno de forma gratuita. Si en la misma reserva hay dos o más personas, es muy posible que todos queden separados, pero la buena noticia es que existe la posibilidad de cambiarse en el avión si hay espacios vacíos.

Les doy un bonus. La aerolínea no ofrece servicio de cortesía de alimentos o bebidas; dispone para la venta o el pasajero puede llevar en el avión algo para comer.