De viaje con Jairo

10 exóticos países que no piden visa a los costarricenses en 2026

Aunque muchos de esos lugares son remotos, tienen puertas abiertas al turismo de costarricenses

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Doha, Qatar.
Dhow Harbour, uno de los sitios más hermosos en Doha, Qatar. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Índice de Pasaportes HenleyVisa a costarricenses
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.