10 exóticos países que no piden visa a los costarricenses en 2026

Dhow Harbour, uno de los sitios más hermosos en Doha, Qatar.

Algunos de estos 10 países son tan lejanos que cuesta ubicarlos en un mapa; otros aparecen a diario en las noticias y unos cuantos son difíciles de pronunciar para los hispanohablantes. Sin embargo, todos tienen algo en común: no exigen visa a los costarricenses. Hicimos un listado de 10 exóticos destinos que permiten el ingreso de ticos sin necesidad de tramitar una tediosa visa consular, que implica hacer la gestión ante una embajada.

Varios de ellos piden visa a la llegada, que suele ser mucho más sencilla que la consular. Basta con llevar el pasaporte, a veces alguna fotografía, y por lo general hacer un pago.

Sus nombres aparecen en el último Henley Passport Index, ranquin que ubica al pasaporte de Costa Rica en el puesto 25, al tener facilidades migratorias para ingresar a 148 países.

Recuerde que los requisitos migratorios pueden cambiar en cualquier momento, por lo que conviene hacer una revisión adicional antes de organizar un viaje a cualquier destino.

Gran Bazar de Teherán, Irán. Fotografía: Jairo Villegas S.

1-Irán (visa a la llegada)

Por razones geopolíticas y percepción mediática, pocos imaginan que un costarricense puede ingresar a Irán sin tramitar visa previa en una embajada. Sin embargo, el país permite obtener la visa al llegar al aeropuerto.

Es una nación con una historia milenaria, ciudades monumentales como Isfahán y Teherán, y una riqueza cultural que rompe muchos estereotipos. Su capital es dinámica, hospitalaria y ofrece una gastronomía única.

2-Nepa l (visa a la llegada)

Como puerta de entrada al Himalaya y hogar del monte Everest, Nepal parece un destino reservado para expedicionistas experimentados.

Los ticos pueden obtener la visa al aterrizar. Sus templos y paisajes de montaña ofrecen experiencias inolvidables.

3-Maldivas (visa a la llegada)

Asociado a resorts de lujo y lunas de miel exclusivas, Maldivas suele percibirse como un destino de acceso complicado. Sin embargo, permite el ingreso con visa a la llegada.

Más allá del glamour, es un archipiélago de más de 1.000 islas en el océano Índico, con playas de arena blanca y aguas cristalinas.

4-Qatar (visa a la llegada)

Tras el Mundial 2022, Qatar ganó visibilidad global, pero muchos desconocen que los costarricenses pueden ingresar con visa a la llegada, sin costo. Solo debe presentar el pasaporte al oficial de migración.

Este pequeño, pero influyente, país del Golfo combina rascacielos futuristas con tradición beduina y una cultura sorprendentemente accesible para los viajeros.

5-Ruanda (visa a la llegada)

África Central todavía parece lejana para el viajero promedio de Costa Rica. Ruanda, conocida por su historia reciente y por los gorilas de montaña, permite obtener la visa al arribar.

En los últimos años, se ha posicionado como uno de los destinos más organizados y seguros del continente.

6-Tayikistán (visa a la llegada)

Uno de los países menos visitados del mundo, enclavado en Asia Central, Tayikistán sorprende por su inclusión en la lista.

Su paisaje montañoso —dominando la cordillera del Pamir— lo convierte en un destino de aventura que pocos ticos imaginarían accesible sin visa tradicional, aunque sí debe completar un formulario previo.

7-Samoa (visa a la llegada)

Ubicada en la Polinesia, Samoa está más asociada a documentales que a itinerarios turísticos.

Los costarricenses pueden obtener la visa al aterrizar, lo que permite explorar playas volcánicas, lagunas cristalinas y una cultura oceánica ancestral.

8-Kiribati (visa a la llegada)

Este remoto país insular del Pacífico central es uno de los estados más aislados del planeta. Su sola presencia en el listado sorprende, ya que pocos viajeros costarricenses lo ubican en el mapa.

La logística para llegar puede ser compleja, pero no exige visa previa, lo que hace el viaje más accesible de lo que se piensa.

9-Laos (visa a la llegada)

Aunque menos turístico que Tailandia o Vietnam, Laos mantiene una atmósfera tranquila y tradicional en el corazón del sudeste asiático.

Sus templos budistas, mercados locales y pueblos a orillas del Mekong ofrecen una experiencia cultural auténtica y serena, inesperada para muchos viajeros costarricenses.

10-Mozambique (visa a la llegada)

Ubicado en el sureste de África, con costas sobre el océano Índico y parques naturales poco explorados por latinoamericanos, Mozambique es otro destino sorprendente.

La posibilidad de gestionar la visa al aterrizar facilita el acceso a una región que muchos perciben como lejana y compleja, con paisajes y fauna que deslumbran.

Estos diez destinos muestran que el pasaporte costarricense abre puertas sorprendentes alrededor del mundo.

Desde Asia Central hasta el Pacífico sur, los viajeros ticos pueden explorar lugares que, a primera vista, parecen inalcanzables, pero que son accesibles sin visa.