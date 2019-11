Reglas y control en la función pública

La discrecionalidad de los funcionarios para tomar decisiones (compra de bienes, repartición de recursos etc.) puede ser valiosa, pero si es excesiva, existen riesgos de corrupción. Para contrarrestarlos se pueden crear reglas ex ante (que limiten las atribuciones), ex post (donde se fiscalicen las acciones después de realizadas).