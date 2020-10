Otras reacciones de libro aparecen: ha vuelto hacer pipí en la cama, ya no quiere a su nana porque también atiende al mocoso que vino y no se ha ido. Se queja de que su mamá decía que venía, pero nunca le dijo que se quedaba. Para rematar, le pide a su mamá todos los días su tetero. Este pequeño, que ya no se hacía ni pipí ni pupú en los pantalones, ahora ha vuelto a hacerlo. Llora sin parar, no quiere comer y la madre dice: “no sé qué voy a hacer”.