Chloé Zhao, segunda mujer ganadora de la estatuilla en la historia de los premios, en la categoría de mejor dirección, con la película Nomadland, recordó cómo su padre le enseñaba poesía china y lo inspirador que resultó para ella. Citó la frase de inicio de uno titulado Los tres personajes clásicos: “La gente al nacer es inherentemente buena”, complementó con una reflexión “incluso aunque algunas veces pueda parecer que lo contrario es verdad, siempre he encontrado la bondad en la gente con la que me he encontrado en el mundo. Esto es para quienes hayan tenido la fe y el valor de aferrarse a la bondad que llevan dentro y a la bondad de los demás, no importa lo difícil que sea”.