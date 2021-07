Un tercer elemento no es ni siquiera un mito sino más bien una excusa. Se trata de decir que no tienes tiempo para meditar. Si de verdad no tienes 10 minutos de tu día para dedicártelo a ti, ¡entonces estás realmente desenfocado o eres muy malo inventando excusas! Diez minutos bastan para meditar a diario con excelentes resultados.