Beca Sandra Cauffman 2024: ¡Inscripciones abiertas!

La Universidad Fidélitas cree en el poder de transformar vidas y cerrar la brecha de género en las carreras STEM. Su objetivo es que cada vez más mujeres jóvenes se animen a explorar su pasión por la ciencia y la tecnología.

Por eso, cada año, se abre la convocatoria para participar en la Beca Sandra Cauffman, una oportunidad única que ofrece un 50% de cobertura en toda la carrera de bachillerato en una ingeniería de alta empleabilidad.

El proceso de inscripción para el 2024 ya está abierto, brindándole la oportunidad de formar parte de esta gran experiencia. En este artículo, Melissa Quesada, Tamara Quintero, Alejandra Delgado y Keumy Vargas, ganadoras de esta beca en el 2023, comparten cómo este beneficio les cambió la vida y cómo las ayudó a dar el salto hacia su sueño profesional.

¡Conozca sus historias y postúlese!

Melissa Quesada Gutiérrez estudia Ingeniería en Sistemas gracias a la Beca Sandra Cauffman que obtuvo.

Estudiando Sistemas con pasión

Melissa Quesada, una de las ganadoras de la Beca Sandra Cauffman, está cumpliendo su sueño de estudiar Ingeniería en Sistemas de Computación en la Universidad Fidélitas.

“Me siento muy afortunada y feliz de estar aquí. Los cursos que he llevado son de un altísimo aprendizaje”, comentó.

Ella recuerda, con emoción, el momento en que recibió la noticia:

“Mi experiencia al obtener la Beca Sandra Cauffman ha sido increíble. Esta oportunidad fue como un rayo de luz que me motivó mucho. Cuando me llamaron que la había ganado me sentí muy alegre”, explicó.

Actualmente, cursa su tercer cuatrimestre y está llena de entusiasmo por lo que viene. “Espero que, con mi testimonio, las muchachas no tengan miedo de estudiar una ingeniería. Yo les digo: ¡Sí se puede! Las invito a que participen y se inscriban”, alentó Melissa con convicción.

En Ingeniería Mecatrónica

Keumy Vargas Coto, quien actualmente cursa la carrera de Ingeniería Mecatrónica, está entusiasmada con la decisión que tomó y no duda en animar a otras jóvenes a prepararse en este campo.

“La beca resultó una gran ayuda en mi camino académico, me ha brindado el impulso necesario para continuar con mis estudios y he podido enfocarme en mejorar mi rendimiento”, explicó Keumy.

Además, motivó a otras chicas que sueñan con desarrollarse profesionalmente a postularse: “Quiero invitar a otras chicas que sueñan con crecer y desarrollarse profesionalmente para que se unan a este programa y participen por una beca. Esta es una oportunidad invaluable para alcanzar una meta”.

Keumy resalta la importancia de esta beca como una puerta abierta hacia sus objetivos y espera que inspire a más mujeres a dar el salto hacia una carrera STEM.

Preparándose en Ciberseguridad

Tamara Quintero también resultó ganadora de una de las becas y actualmente estudia Ingeniería en Seguridad Informática.

“La experiencia ha sido muy bonita y pude elegir una carrera para evitar fraudes cibernéticos. He podido desenvolverme muy bien en la vida universitaria y la historia inspiradora de Sandra Cauffman como científica me dio mucha motivación”, compartió Tamara, reflejando el impacto positivo de la beca en su trayectoria.

Con entusiasmo, agregó: “Quiero cumplir mis metas profesionales como ingeniera y la universidad me ha gustado mucho con sus instalaciones, la metodología empleada en las clases y los profesores. Sin duda, invito a otras jóvenes para que se apunten y participen por una de las becas de este año”.

Tamara espera que su experiencia anime a más jóvenes a perseguir sus sueños en carreras STEM, aprovechando las oportunidades que brinda la Universidad Fidélitas.

Futura científica de datos

Finalmente, Alejandra Delgado compartió el gran impacto que la Beca Sandra Cauffman ha tenido en su vida académica y profesional.

“Ya trabajo en la empresa que me dio la oportunidad de hacer la práctica profesional. Matriculé Ingeniería en Ciencia de Datos. Si no hubiese sido por la beca no habría podido matricular el primer cuatrimestre del 2024″, explicó.

Esta beca, que cubre un 50% de los estudios en carreras de ingeniería, ha permitido que Alejandra forme parte de una comunidad de mujeres en el ámbito STEM y siga avanzando en una carrera innovadora y de alta demanda.

“Disfruto mucho esta carrera de perfil novedoso y le digo a todas las chicas que se inscriban para ganar una de las 5 becas para que, como yo, formen parte de la comunidad de mujeres que estudian carreras STEM”, manifestó.

Universidad Fidélitas impulsa la Beca Sandra Cauffman para disminuir la brecha de género y permitir que más jóvenes se involucren a estudiar una ingeniería.

¿Cómo inscribirse?

Si desea participar por una de las 5 becas Sandra Cauffman que ofrece la Universidad Fidélitas, debe completar el formulario de inscripción. Una vez hecho esto, será redirigida a una prueba en línea llamada “Reto Matemático”.

La prueba consta de 15 ítems diseñados para evaluar su ingenio y sus habilidades esenciales para resolver problemas. Tendrá la oportunidad de demostrar sus destrezas en análisis lógico-matemático, acercándose un paso más a convertirse en la próxima ingeniera STEM.

Recuerde: el “Reto Matemático” se activa una vez que complete el formulario de inscripción. ¡Acepta este desafío! Haga clic aquí para la inscripción.

Requisitos

Los requisitos para que se registre y pueda optar una de las becas son los siguientes:

Ser mujer y cursar el último año de colegio.

Tener un promedio ponderado de 80 en la nota del último año de secundaria.

Estar finalizando el bachillerato por madurez o contar con el bachillerato, sin haber iniciado estudios universitarios en ninguna universidad.

Interés en estudiar una carrera del área de ingenierías en la Universidad Fidélitas.

Sea la futura mujer ingeniera que derriba barreras y estereotipos.

¡U Fidélitas le da la oportunidad de hacerlo!

¡Adelante! ¡Participá por una de las becas Sandra Cauffman!