Vea qué hacen los jugadores de Alajuelense en sus vacaciones (fotografías)

Anthony Hernández disfruta del mar tanto como de hacer goles con Liga Deportiva Alajuelense.

Los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense se encuentran de vacaciones hasta el 3 de enero y todos tratan de aprovechar el tiempo al máximo.

Como Anthony Hernández, quien camina por las calles de Puntarenas. El veloz extremo, que viene de una familia de pescadores, también aprovecha el mar para despejarse y disfrutarlo, como lo hace desde niño.

Joel Campbell acudió por primera vez a los Toros de Pedregal y esa experiencia la vivió junto a su familia, después de que la Navidad la pasó en Limón y visitó a su abuelita Herminia, quien tiene 101 años.

Rashir Parkins se sometió a una cirugía en la rodilla derecha luego del desfile en la carroza del campeón y mostró una historia en Instagram en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, recibiendo terapia. Y lo acompañaba su madre, doña Nelda.

Creichel Pérez anda en Guanacaste, con su novia Alondra. Ellos estuvieron en Ponderosa y luego se marcharon a playa Conchal.

En esa misma provincia se encuentra Alejandro Bran, quien anda con Kenneth Vargas y con Warren Madrigal.

Nicole, una ferviente liguista posteó un video que una amiga le envió desde Guanacaste y que tenía al francotirador rojinegro como protagonista.

En el corto aparece el futbolista en la playa diciéndole: “Hola, hola Nicole, le saluda Alejandro Bran, el ‘Underwater’ (y hace el gesto que replicó en sus festejos). Espero que esté muy bien, le mando un gran abrazo y que viva la Liga”.

Washington Ortega, desde Uruguay, comparte diferentes publicaciones relacionadas a Alajuelense en su cuenta de Instagram; lo mismo que hacen el atacante mexicano Ronaldo Cisneros y el capitán, Celso Borges.

Anthony Hernández se encuentra en Puntarenas y anda de pesca. (Instagram Anthony Hernández/Instagram Anthony Hernández)

Alejandro Bran anda en Guanacasteca, en playa Avellanas, junto a sus hermanos del fútbol, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. (Instagram Alejandro Bran/Instagram Alejandro Bran)

Creichel Pérez aprovecha las vacaciones junto a su novia, Alondra, en Guanacaste. Estuvieron en Ponderosa y luego mostraron fotografías en Conchal. (Instagram Creichel Pérez/Instagram Creichel Pérez)

Rashir Parkins publicó una fotografía recibiendo terapia en el CAR, luego de que le practicaron una artroscopia en la rodilla derecha. (Instagram Rashir Parkins/Instagram Rashir Parkins)

Washington Ortega se encuentra en Uruguay, pero no deja de compartir fotografías e historias en las que la afición de Liga Deportiva Alajuelense lo etiqueta. (Instagram Washington Ortega/Instagram Washington Ortega)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.