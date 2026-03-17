¡Rifa! Gánese una entrada doble para ir al partido Alajuelense vs. LAFC en el Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Xelajú
Liga Deportiva Alajuelense recibe a LAFC este martes 17 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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