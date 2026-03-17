¡Rifa! Gánese una entrada doble para ir al partido Alajuelense vs. LAFC en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense recibe a LAFC este martes 17 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense agotó los boletos para el partido contra LAFC en el Estadio Alejandro Morera Soto, luego del empate 1-1 que se gestó la semana pasada en Los Ángeles. Todos los detalles del partido de esta noche los encontrará aquí.

¿Quería ir a este partido de la Copa de Campeones de Concacaf y se quedó sin entradas? Si es así, esta información le interesa y podría generarle una alegría.

La Nación le extiende una invitación para tentar a la suerte, con el sorteo de una entrada doble para que vaya este martes 17 de marzo a la Catedral en compañía de alguien más y sea testigo presencial de cuál equipo clasificará a los cuartos de final de Concachampions.

¿Qué tiene que hacer? Tome en cuenta que participar es fácil, rápido y completamente gratis.

El primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, algo que puede hacer de inmediato en este enlace.

Además, debe completar este formulario y seguir las instrucciones que ahí se indican.

El sorteo se efectuará a las 2:30 p. m., con la intención de que si usted es la persona favorecida, tenga tiempo de alistarse y que llegue temprano al Estadio Alejandro Morera Soto.

La persona ganadora de las dos entradas se anunciará después de las 2:30 p. m. en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Tome en cuenta que este partido entre Alajuelense y LAFC empezará a las 7:06 p. m. en la casa rojinegra. Y que si ahí se produce otro empate 1-1, esa sería la única opción de que esta serie se extienda a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Octavos de Final - Vuelta, Champions Cup.

🆚 | LAFC

🗓️ | Martes 17 de marzo, 7:00 pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto



¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒔! 🔴⚫️ pic.twitter.com/9034gPO2TV — Alajuelense (@ldacr) March 17, 2026

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