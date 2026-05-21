¿Recuerda el parche de Paulo Londra en la camisa de Alajuelense? Vea en qué terminó esa historia

Una representación de Liga Deportiva Alajuelense llegó este jueves a la Escuela Mixta de Siquiares, en Turrúcares, para hacer una donación con el dinero recaudado tras la alianza con el artista argentino Paulo Londra, mediante la campaña “Leones con Flow”.

Como parte de esta iniciativa, el primer equipo masculino utilizó un parche especial en su camiseta durante el Torneo de Apertura 2025. Ese parche estuvo disponible para toda la afición en Tienda La Liga a un precio de ¢3.000.

Pero la realidad es que la iniciativa iba mucho más allá de una colaboración comercial. Según detallan en el club, “Leones con Flow” nació con el propósito de generar un impacto positivo en la comunidad de Siquiares de Turrúcares, destinando la totalidad de los fondos recaudados por la venta del parche a una causa social en beneficio de la niñez.

Alajuelense y Paulo Londra tienen una noticia importante

La Liga y Paulo Londra le entregaron a ese centro educativo un mobiliario que será utilizado para renovar parte del equipamiento del kínder. Alajuelense informó que el monto de la donación fue de ¢1.078.969.

“Agradecemos muchísimo esta campaña, gracias a esta iniciativa se beneficiarán 17 niños de preescolar y su desarrollo integral, ya que el mobiliario actual se encuentra en muy mal estado y no cuentan con sillas en condiciones adecuadas. Ahora tendrán un espacio mucho más digno y apropiado para aprender”, expresó el director de la Escuela Mixta de Siquiares, Edward Calderón.

Esas mesas son parte del mobiliario que Liga Deportiva Alajuelense y Paulo Londra donaron a la Escuela Mixta de Siquiares. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Mientras que la gerente comercial de la Liga, Viviana Zamora, agradeció al liguismo por la gran aceptación de esta campaña junto a Paulo Londra.

“Gracias a ellos hoy hacemos posible esta donación. Esperamos seguir impulsando este tipo de iniciativas de responsabilidad social y fortalecer la relación con distintos artistas para beneficiar a la niñez de Costa Rica”, citó Viviana Zamora.

En la Liga destacan que la Escuela Mixta de Siquiares ha sido una aliada silenciosa en la formación académica de muchos de sus futbolistas jóvenes.

“Gracias al apoyo de Paulo Londra hoy podemos retribuir parte del compromiso y apoyo que esta comunidad ha brindado a nuestra institución, aportando herramientas que contribuyan a mejorar la infraestructura y recursos educativos”, destacó Alajuelense.

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