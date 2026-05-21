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¿Recuerda el parche de Paulo Londra en la camisa de Alajuelense? Vea en qué terminó esa historia

Liga Deportiva Alajuelense y el cantante argentino Paulo Londra vuelven a dar de qué hablar

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Por Fanny Tayver Marín
Paulo Londra y Liga Deportiva Alajuelense están unidos mediante 'Leones con Flow'.
Paulo Londra y Liga Deportiva Alajuelense se unieron mediante 'Leones con Flow'. (Prensa Alajuelense/Fotografías)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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