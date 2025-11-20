¿Quiere ir al partido Alajuelense vs. Cartaginés? ‘La Nación’ regala entradas en sorteo flash

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense jugará la noche de este jueves 20 de noviembre contra Cartaginés, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Selección de Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026, pero el fútbol sigue... Y Liga Deportiva Alajuelense recibe al Club Sport Cartaginés, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Quiere ir al partido? Si su respuesta es afirmativa, esta información le interesa, porque La Nación sorteará 13 entradas dobles.

Es decir, habrá trece ganadores y cada uno recibirá dos boletos. Participar es fácil, rápido y completamente gratis.

Para participar debe llenar este formulario y una de las indicaciones que encontrará es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Tiene tiempo de participar desde este momento y hasta las 2 p. m., con el propósito de que tenga tiempo de organizarse para ir a la Catedral.

Las 13 personas ganadoras se anunciarán a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y recibirán las entradas en su correo electrónico.

