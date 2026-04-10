¿Qué es eso? Mao, el tierno integrante de la familia Montaner, desata locura... y Alajuelense tiene mucho que ver

Mao, el hijo perruno de Ricky, lleva un detalle que le obsequió Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense aprovechó que Mau y Ricky fueron parte del Festival Internacional de las Artes (FIA) para entregarles un obsequio.

Aparte de que la Liga le dio una camisa a cada uno de los hijos de Ricardo Montaner, los rojinegros pensaron en un detalle para el hijo perruno de Ricky y de la actriz Stefanía Roitman.

Junto a las camisetas para los cantantes, también iba un collar para Mao. Al parecer, a ese tierno peludo que es famoso y activo en redes sociales le encantó, y al usarlo, causó múltiples reacciones.

Ricky posteó un video en Instagram, cantando y con guitarra en mano en la habitación, con Mao escuchándolo. El perro grande y peludo porta el collar con el escudo de Liga Deportiva Alajuelense, que le quedó a la medida.

Antes de irse a acurrucar en la cama, la mascota se le acerca y le da un beso al artista.

En Alajuelense vieron la publicación y comentaron: “Liguistas”, con un emoji de un corazón rojo y uno negro.

Inmediatamente comenzaron las réplicas de fanáticos de la Liga, de Mao y de Mau y Ricky.

“Mao tiene un collar de Liga Deportiva Alajuelense. Explica eso Ricardo, por favor”, escribió María Zúñiga.

Ivonne Miranda apuntó: “Por qué el collar de Mao es de Liga Deportiva Alajuelense, Dios mío, amo”. Ante ese mensaje, Lü Fors le preguntó a ella que qué significaba ese collar, que le diera contexta.

Y Miranda le dijo: “Es el escudo de un equipo de fútbol de Costa Rica, es el actual campeón del país y tricampeón a nivel centroamericano”.

Ashly Cruz anotó: “La medallita de la Liga”; mientras que Kelvin Morales escribió “El collar de ese perro”, acompañado de un corazón rojo y uno negro.

Pero también hubo mensajes de no seguidores de Alajuelense, como Silvia Oviedo, quien reaccionó con este mensaje: “Te amo, amo todo menos el collar de la Liga”.

Este 11 de febrero, los cantantes venezolanos Mau y Ricky, junto al cantante colombiano Kapo, estrenaron el video musical de su tema Te quiero, un proyecto que muestra al mundo la belleza natural de Guanacaste, Costa Rica.

Y ahora Mao, el tierno integrante de la familia Montaner, también tiene algo del país, con el escudo de Liga Deportiva Alajuelense.

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