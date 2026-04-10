Actualidad rojinegra

¿Qué es eso? Mao, el tierno integrante de la familia Montaner, desata locura... y Alajuelense tiene mucho que ver

Ricky publicó un video en Instagram donde aparece Mao y mientras el artista venezolano ensaya una canción, un detalle de la Liga no pasa desapercibido

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Por Fanny Tayver Marín
Mao, el hijo perruno de Ricky, lleva un detalle que le obsequió Liga Deportiva Alajuelense.
Mao, el hijo perruno de Ricky, lleva un detalle que le obsequió Liga Deportiva Alajuelense. (Captura de video Instagram Mau y Ricky/Instagram Mau y Ricky)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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