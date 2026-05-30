Pieza clave de Alajuelense protagoniza escena de película en un castillo en Francia: vea el romántico momento

Château de Chantilly es una de las joyas más preciadas del patrimonio cultural francés y fue el punto elegido por un integrante de Liga Deportiva Alajuelense para algo especial.

Después de meses de mucho trajín, preocupación porque el equipo se le convirtió literalmente en un hospital y visitas constantes al quirófano por lesiones de gravedad, el doctor de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Barquero, se dio una escapada por varios países de Europa en sus vacaciones.

Pero este viaje resultó muy diferente a otros, porque el galeno aprovechó la oportunidad en los jardines del castillo Château de Chantilly, al norte de París, en Francia, para conversar muy seriamente con su novia, Maricel Gutiérrez.

Tras unas palabras que él le dijo, sacó del bolsillo del pantalón una cajita con un anillo, se hincó y le pidió matrimonio.

Ella no lo podía creer y todo quedó captado en un video que los futuros esposos compartieron en Instagram.

“En el lugar más espectacular e inimaginable que mis ojos han visto, le dije que sí al amor de mi vida para siempre. Te amo mi amor”, escribió la prometida del doctor de la Liga, al publicar el video y las fotos del inolvidable momento.

Andrés Barquero y Maricel Gutiérrez tomaron una decisión importante. (Instagram Maricel Gutiérrez/Instagram)

Según se detalla en el sitio web del Castillo de Chantilly, esa es una de las joyas más preciadas del patrimonio cultural francés. Es obra de un hombre con un destino extraordinario: Henri d’Orléans, duque de Aumale, hijo del último rey de Francia, Luis Felipe.

Ahí se recuenta que este príncipe, considerado el mayor coleccionista de su época, convirtió Chantilly en el escaparate de sus innumerables obras maestras y valiosos manuscritos.

El castillo ha perdurado a lo largo de los siglos y se conserva tal como estaba cuando el duque de Aumale lo donó al Instituto de Francia en 1886, lo que lo convierte en el lugar perfecto para un viaje en el tiempo al corazón de una residencia principesca.

Uno de los primeros en reaccionar a la publicación del doctor Andrés Barquero y su prometida fue el capitán de Alajuelense, Celso Borges, quien comentó: “Felicidades doc”.

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