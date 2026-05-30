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Pieza clave de Alajuelense protagoniza escena de película en un castillo en Francia: vea el romántico momento

Esto pasó en los jardines de Château de Chantilly, en Francia, con un integrante de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Château de Chantilly es una de las joyas más preciadas del patrimonio cultural francés y fue el punto elegido por un integrante de Liga Deportiva Alajuelense para algo especial.
Château de Chantilly es una de las joyas más preciadas del patrimonio cultural francés y fue el punto elegido por un integrante de Liga Deportiva Alajuelense para algo especial. (AFP/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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