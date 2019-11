“Esa parte no la hemos tocado, no volvemos atrás con lo que ha pasado, lo que pasó ya pasó, estamos en otro punto y entonces no vuelvo atrás de lo que ha pasado, no recuerdo esas cosas. Creo que vamos más a la parte positiva, de todo lo bien que hemos hecho las cosas y seguir por ese camino, pero también nos deja la tranquilidad que tenemos gente experimentada que puede asumir esa parte. Tranquilidad no significa estar pasivo, es estar con confianza, con concentración, con tensión y tratar de dar lo máximo como lo hemos dado siempre", afirmó.