Las leyendas también se dejaron ver en el Morera Soto

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Errol Daniels lleva en sus manos el cetro de campeón nacional que Liga Deportiva Alajuelense ganó en 1966.

En el Estadio Nacional se disputó un inolvidable clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona, pero después de ese show, en el Estadio Alejandro Morera Soto también aparecieron leyendas vivas del club.

Liga Deportiva Alajuelense decidió rendir homenaje a sus leyendas de 1966 y esa década, antes del partido del campeón nacional ante Herediano.

Esta iniciativa va relacionada con el lanzamiento de una línea de ropa casual que ha tenido mucha aceptación entre el liguismo, y que está inspirada en esa época.

Y para mantener viva su historia y que ese legado perdure, Alajuelense convocó a esas leyendas que ganaron el décimo título de las 31 coronas de campeón nacional que posee Alajuelense.

¿Quiénes estuvieron en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto? Errol Daniels, Carlos “Pata” Gutiérrez, Gerardo “Lalo” Chavarría, Víctor Palomino Calvo, Joaquín “Toyota” Guillén, Édgar Núñez, Enrique “Tigre” Briceño y Roberto “Cori” Delgado.

En silla de ruedas, Palomino Calvo pasó al centro de la cancha, para mover el balón. Al verse en el centro del campo resultó muy emotivo para todos, recordando los viejos tiempos.

Y la afición les aplaudió, incluso, muchos liguistas y hasta florenses se pusieron de pie para despedirlos cuando iban saliendo del terreno de juego.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.