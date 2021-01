“Si te dijera que uno no lee comentarios, te mentiría. No te voy a mentir, sí vi algunos. La reacción es normal, pero igual la madurez te da esa facilidad de prever cosas y como estábamos en los últimos días del año me enfoqué más en mi familia, nos fuimos unos días para pasarlo bien en el núcleo familiar y la verdad para tomar aire, para afrontar esta nueva temporada con Alajuelense y yo siempre he sido agradecido en los lugares en los que me han recibido y nunca cierro la puerta”, apuntó.