¿El liguismo lo avala o no? Afición de Alajuelense se pronuncia sobre Carlos Vela en sondeo de ‘La Nación’

Si usted es aficionado a Liga Deportiva Alajuelense imagínese por un momento que hoy integra Junta Directiva del club, con todas las responsabilidades que eso implica.

Con la presión, la urgencia, la necesidad y hasta la obsesión de llegar a ese título nacional. Y que una vez más se ve en la necesidad de hacer ajustes para lograr lo que todo liguista anhela, que es liberarse de una vez por todas de esa sequía.

En ese periodo de análisis, recuento de los daños, autocrítica y volverlo a intentar con la esperanza de que esta vez sea la vencida, usted como directivo tiene que empezar por definir al nuevo gerente deportivo.

¿Se fijaría en las redes sociales para tomar una decisión trascendental? O pensaría que quizás ese mundo virtual dista mucho de la realidad.

Al pensar en ese perfil que usted como directivo quisiera, ¿apostaría por una figura de la casa, o por alguien que no cumpla ese requisito, pero que presente atestados interesantes y experiencia?

La afición de Liga Deportiva Alajuelense dio un veredicto en un sondeo formulado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Usted no es directivo de la Liga y la decisión de Joseph Joseph, Enrique Morúa, Raúl Pinto, Rigoberto Carvajal, Marco Zúñiga, León Weinstok, Tomás Guardia, Tara Key, Óscar Alvarado y Ricardo Prada fue consensuada.

Todos se subieron en el mismo barco a la hora de nombrar al mexicano Carlos Vela como su nuevo gerente.

¿Qué piensa de usted de eso? Porque la decisión echa leña a la hoguera entre quienes se inclinaban porque tenía que ser alguien de raíz liguista y los que creen que no importa la nacionalidad.

Esa consulta se formuló en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, que cuenta con más de 28.000 seguidores —si aún no es parte de la comunidad, puede integrarse de inmediato en este enlace, y si por alguna razón se salió, le esperamos de vuelta—.

A la hora de publicación de este artículo, se habían registrado 965 votos, distribuidos en tres opciones:

Estoy de acuerdo por currículo y experiencia.

Hubiese preferido a alguien de la casa.

No sé qué pensar, no lo veo bien, ni lo veo mal.

¿Por cuál hubiese votado? ¿Imagina los resultados de este sondeo planteado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense?

De quienes participaron en este ejercicio, 490 aficionados indicaron que están de acuerdo con la designación de Carlos Vela como gerente deportivo de la Liga. Es decir, el 50,78% de quienes votaron, avalaron la decisión tomada por la directiva rojinegra.

Mientras que 323 seguidores del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense se inclinaron porque preferían a alguien de la casa, cifra correspondiente al 33,47% del sondeo.

No menos importante resulta que 152 personas indicaron que no saben qué pensar, porque no lo ven bien, ni lo ven mal, para un 15,75% de los votos.

Así marchaba la consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense a la hora de publicación de este artículo. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Fotografía)

Cuando La Nación conversó con Carlos Vela, le planteó que una de las preocupaciones de la afición es que cuando llega un extranjero tiene que empezar por conocer el medio.

Sin embargo, él asegura que tiene muy claro lo que pasa en el fútbol tico, porque para él, Costa Rica es una liga muy conocida, que tenía en la órbita cuando laboraba tanto en Monterrey, como en Mazatlán. Y que muestra de ello es que coincidió en Rayados con Joel Campbell.

El mexicano indicó que a la liga tica él le daba seguimiento por motivos de trabajo, como un mercado para explorar posibles refuerzos.

“Creo que en ese sentido, con el tema de la comisión técnica, del cuerpo técnico y con gente tan institucional que hay en el club, es impregnarte rápido de la cultura y de la Liga, eso va a ser muy ágil.

”Por otro lado, mi compromiso no tiene nacionalidad, está latente desde el primer segundo hasta el día que me tenga que ir, va a estar sobre la mesa", afirmó Carlos Vela.

