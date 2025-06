Carlos Vela no lo cambiará todo, pero habrá algo distinto en Alajuelense

Carlos Vela tiene muy clara la necesidad, la urgencia y exigencia del título nacional en Liga Deportiva Alajuelense. De hecho, fue lo primero que dijo en la entrevista que concedió a La Nación vía telefónica desde México.

“Sé perfectamente el momento que está viviendo la organización, la búsqueda del tan anhelado campeonato de liga local y a mí me entusiasma eso. Tengo muchas ganas de pelear esos campeonatos, de buscar darle esa satisfacción a la gente”, afirmó Carlos Vela.

El mexicano ahora es el gerente deportivo de una institución que necesita desprenderse de una vez por todas de esa falta de títulos de campeonato nacional. Así lo demanda la afición y lo dicta la misma historia de una institución que el 18 de junio cumplirá 106 años de existencia.

Carlos Vela llega y no pretende cambiarlo todo de la noche a la mañana.

El equipo tiene estabilidad financiera y es bicampeón invicto de la Copa Centroamericana; pero a la vez, Alajuelense es un equipo que tiene que replantear muy bien lo que le pasa en los últimos juegos del torneo local, donde deambula en la línea delgada de estar muy cerca a quedar muy lejos, como en la final más reciente. Y en 22 de los últimos 23 intentos por el campeonato nacional, se quedó lejos.

Liga Deportiva Alajuelense puso en marcha una reestructuración de su parte deportiva. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la temporada 2024-2025, la Liga no terminó en blanco, pero el liguismo reclama dar ese paso que falta más allá de llegar a la final. Precisamente a esa Liga es a la que llega Carlos Vela, quien entiende bien que existe mucha presión por la sequía de los últimos años producto de tantos intentos fallidos por ser campeón nacional.

Vela releva a un Javier Santamaría que nunca logró hacer clic con la afición, y que independientemente de si llegaba el título o no, no continuaría en el puesto.

Aunque Carlos Vela asume un cargo de responsabilidad total en la parte deportiva, en Alajuelense sí habrá algo distinto en esta ocasión y es que una de las decisiones es que la comisión técnica ahora sí tendrá peso. Eso le agrada al mexicano que arribará el domingo a territorio nacional.

“Yo estoy acostumbrado a trabajar de esa forma. Tengo que decir que en los clubes donde estuve anteriormente había un comité deportivo y un consejo. Esa dinámica yo la veo muy buena y muy sana para el club, estableciendo ciertos protocolos, ciertas temáticas.

”Creo que gente que conozca el club, que esté legitimizada, que tenga conocimiento, su opinión siempre va a ser importante. O por lo menos como yo entiendo la gestión, ese tipo de aportaciones claro que van a ser relevantes", manifestó Carlos Vela.

Carlos Vela firmó un contrato por dos años como gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Añadió que las decisiones recaerán sobre el técnico Óscar Ramírez y sobre él, por los cargos que tienen, pero aseguró que es un hecho que en su gestión, los integrantes de la comisión técnica van a aportar bastante.

Esa comisión se nombró este año, integrada por el directivo Óscar Alvarado, Luis Roberto Sibaja y Javier Delgado. Y en Alajuelense acordaron que en esta reestructuración de la parte deportiva, el criterio de ellos será muy tomado en cuenta.

“Yo creo mucho en la apertura, yo no creo en One Men Show y que soy todólogo, no creo en eso. Creo mucho en retroalimentarte mucho de los especialistas, escuchar las opiniones de todos, consensuar, pero siempre y cuando las opiniones estén legitimizadas.

”Después está claro que todos vamos por el mismo objetivo que es conseguir ese tan anhelado campeonato. Y sin duda, para lograrlo y ser constantes, y no solo pensar en uno, sino en varios y que todos estemos muy contentos y duremos muchos años, se necesita el trabajo en equipo”, recalcó Carlos Vela.

Otro aspecto que él tiene muy claro es que a la hora de concretar tiene que haber un consenso entre el gusto del técnico y la filosofía del club. Porque si no, todo acaba en un conflicto.

Si la nueva pieza no es del agrado del entrenador, difícilmente juegue; pero si es el técnico quien lo pide y si por alguna razón el entrenador se marcha, si esa ficha no encajaba en el proyecto, también se genera otro problema.

