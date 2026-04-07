Clásico nacional a la vista: Alajuelense define precios para partido contra Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense tiene gratos recuerdos del último clásico que disputó en el Morera Soto contra Saprissa, el pasado 20 de diciembre.

Se acerca el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, justo cuando el Torneo de Clausura 2026 se encuentra en plena etapa de definiciones, en la recta final de la fase clasificatoria.

El pulso entre la Liga y la “S” se efectuará el domingo 19 de abril, a las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto y el precio de las entradas va desde los ¢9.000 hasta los ¢28.000.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas? La preventa se habilitó este martes 7 de abril al mediodía y se extenderá por 24 horas, como un beneficio exclusivo para sus asociados, a través de boleterialaliga.com.

Las entradas estarán disponibles para el público en general después del mediodía del miércoles 8 de abril.

Precio de las entradas

Popular Norte: ¢9.000

Popular Oeste: ¢9.000

Gradería Este: ¢11.000

Gradería Oeste: ¢11.000

Gradería Norte: ¢11.000

Platea Oeste: ¢13.000

Platea Oeste Preferencial: ¢17.000

Platea Sur: ¢21.000

Platea Este: ¢25.000

Platea Este Preferencial: ¢28.000

Si el propio 19 de abril todavía quedaran entradas disponibles para el clásico, las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto se abrirán al mediodía, para quien quiera adquirir ahí sus tiquetes electrónicos.

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