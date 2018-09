“Todos estamos luchando por un puesto, es competencia sana y eso va a beneficiar al equipo. Ya en torneos pasados me ha sucedido que cuando estoy de suplente entro, se me da la anotación y ya ahora pasó contra Grecia. En estos partidos que he iniciado de suplente he hecho las cosas bien y Dios me bendice con una anotación que ayuda bastante al equipo. Es muy importante que la Liga se vea en los primeros puestos y estamos en el primer lugar”, reseñó Moya.