Así reacciona el liguismo al ver a Alajuelense fuera del Torneo de Copa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez se mostró tranquilo ante la eliminación de Alajuelense en el Torneo de Copa, tras perder la serie contra Liberia.

Ya Carlos Vela aseguró que está inconforme al ver a Liga Deportiva Alajuelense fuera del Torneo de Copa. Y el gerente deportivo de los rojinegros también manifestó que dentro del equipo dolió lo ocurrido.

Pero ¿cuál es la percepción del liguismo? Para tener una noción sobre eso, se efectuó un ejercicio en el canal de WhatsApp “La Nación Alajuelense”, que cuenta con más de 26.600 seguidores.

La consulta se formuló a través de este enunciado: Sobre la eliminación de LDA en el Torneo de Copa...

- Me molesta lo ocurrido.

- Confío en Óscar Ramírez.

- No entiendo qué pasa.

Al momento de la publicación de este artículo se registraban un total de 882 respuestas. A continuación podrá observar los resultados:

- Me molesta lo ocurrido: 209 votos (23,70%)

- Confío en Óscar Ramírez: 628 votos (71,20%)

- No entiendo qué pasa: 45 votos (5,10%)

Este es el resultado de una consulta formulada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/La Nación)

Esos resultados reflejan que el liguismo sigue confiando en Óscar Ramírez, quien la semana pasada fue muy claro cuando dijo que, si lo ponían a elegir un torneo que “sacrificar”, sería el de Copa, del que Alajuelense es el actual bicampeón.

Sin embargo, ese reinado llegará hasta abril, cuando se dispute la final a partido único en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El club siempre ha pregonado que tiene que competir en todo lo que juegue, y muchos de sus aficionados son creyentes de esa filosofía, lo cual se refleja en el resultado del sondeo.

