Actualidad rojinegra

Así reacciona el liguismo al ver a Alajuelense fuera del Torneo de Copa

Vea el resultado que arrojó una pregunta formulada en el canal de WhatsApp ‘La Nación Alajuelense’

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Óscar Ramírez se mostró tranquilo ante la eliminación de Alajuelense en el Torneo de Copa, tras perder la serie contra Liberia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraLiga Deportiva AlajuelenseTorneo de Copa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.