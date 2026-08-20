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Alajuelense vs. San Carlos: ¿Quiere ir al partido del retiro de Jonathan McDonald? ‘La Nación’ rifará entradas

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Por Fanny Tayver Marín
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Liga Deportiva Alajuelense recibirá a San Carlos el próximo domingo, en la quinta fecha del Torneo de Apertura 2026. (Jose Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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