Alajuelense vs. San Carlos: ¿Quiere ir al partido del retiro de Jonathan McDonald? ‘La Nación’ rifará entradas

Liga Deportiva Alajuelense recibirá a San Carlos el próximo domingo, en la quinta fecha del Torneo de Apertura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos protagonizarán un partido que no solo representa la disputa de tres puntos en el Torneo de Apertura 2026.

Ese juego pactado para el domingo 23 de agosto, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, se convirtirá en el partido del retiro de Jonathan McDonald.

¿Quiere ir? La Nación rifará siete entradas dobles. Es decir, habrá siete personas ganadoras y cada una recibirá dos entradas para ir a la Catedral. Participar es fácil, rápido y totalmente gratis.

El primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Si no lo ha hecho, en cuestión de un segundo puede cumplir ese requisito aquí.

Además, debe seguir las sencillas instrucciones que encontrará en este formulario.

El sorteo se efectuará este viernes 21 de agosto, a las 2:30 p. m. y las personas que resulten ganadoras recibirán las entradas en el correo electrónico que registraron.

Los favorecidos serán anunciados este viernes a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Anímese y participe, quizás sea uno de los ganadores que irán el domingo al Estadio Alejandro Morera Soto para ver el partido entre la Liga y San Carlos, el último juego de Jonathan McDonald en la máxima categoría.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.