Alajuelense vs. Liberia: ¿Quiere ir al estadio para ver el desenlace de la semifinal? ‘La Nación’ rifará entradas

Seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense es el primer paso para participar en el sorteo de entradas

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Xelajú
La semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se resolverá este sábado 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Fanny Tayver Marín

