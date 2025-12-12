Alajuelense vs. Liberia: ¿Quiere ir al estadio para ver el desenlace de la semifinal? ‘La Nación’ rifará entradas

La semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se resolverá este sábado 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia resolverán este sábado 13 de diciembre cuál de los equipos avanzará a la final del Torneo de Apertura 2025.

Esta semifinal se encuentra 1-1 y la sentencia definitiva se dará en el partido de este sábado, pactado para las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Quiere ir? Si su respuesta es afirmativa, esta información le interesa, porque La Nación rifará ocho entradas dobles.

Es decir, habrá ocho personas ganadoras y cada una recibirá dos boletos para ir a la Catedral, al pulso entre rojinegros y liberianos.

Participar es rápido, fácil y completamente gratis. Lo primero que tiene que hacer es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Después, debe completar este formulario, donde se indican las instrucciones.

Tome en cuenta que el sorteo se efectuará a las 4:30 p. m. de este viernes, así que no lo piense mucho y tiente a la suerte.

Los ganadores de las entradas se anunciarán en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Esas ocho personas recibirán sus boletos digitales en el correo electrónico que registren en este formulario para participar.

