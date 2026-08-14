Alajuelense revela cuál es la camisa más gustada y más vendida de su nueva colección

El uniforme de casa con las tradicionales franjas rojas y negras nunca pasan de moda entre los seguidores de Liga Deportiva Alajuelense.

La camisa de visita, blanca e inspirada en la Catedral se convirtió en un amor a primera vista para muchos.

Mientras que la casaca alternativa, la dorada con unos leones incorporados y que son un homenaje a un equipo histórico de Alajuelense resultó ser del agrado de a quienes les gusta romper con lo clásico.

Viviana Zamora, gerente comercial de la Liga, no solo habló de las actividades especiales para el Día de la Madre.

También dijo cómo han sido estos días luego del lanzamiento de la nueva indumentaria y fue cuando lanzó al confesión.

Alajuelense celebrará el Día de la Madre con estas actividades

“Nos ha ido muy bien, el primer fin de semana tuvimos muchísimo movimiento y agradecerles también. La camisa de visita es la que más se ha movido, la que más ha gustado, pero igual la de casa y la de tercero también.

”Ahora en esta fecha tan importante como es el Día de la Madre, creo que es el regalo perfecto que toda mamá leona quiere tener”, mencionó Viviana Zamora.

También comentó que ya se encuentra disponible la colección completa para que usted pueda adquirirla, desde chubasqueros, la ropa de calentamiento, la indumentaria casual y hasta mamelucos.

“Así que ya pueden ir a cualquiera de nuestras tiendas físicas y también a tienda online, y ahí pueden ver toda la indumentaria”, indicó la gerente comercial de Alajuelense.

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