Alajuelense define día y hora de la semifinal; entradas ya están a la venta

El comportamiento en preventa deja pronosticar un llenazo en el Estadio Alejandro Morera Soto, para el partido de vuelta de la semifinal de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense ni siquiera se esperó a saber el nombre del rival que enfrentará en la semifinal del Torneo de Apertura 2025.

El tricampeón de Centroamérica habilitó este viernes 5 de diciembre la preventa de entradas para el partido de vuelta de la semifinal, que puede ser contra Cartaginés, Liberia, Pérez Zeledón o Herediano. Eso se sabrá hasta el domingo.

Pero sin tiempo que esperar, la Liga tiene organizada la logística y comunicó a sus asociados que ya pueden adquirir las entradas en preventa, un beneficio para ellos que se extenderá durante 48 horas, hasta las 5 p. m., del domingo 7 de diciembre.

Después de eso, las entradas que queden, estarán a disposición del público en general. Sin embargo, si usted ingresa a boleterialaliga.com notará que ya se debe hacer fila de espera en la tiquetera digital.

Al ponerle su firma al liderato general, en lo que resta de este torneo, Alajuelense cerrará sus series de local.

Por eso, los manudos ya le pusieron día y hora a ese encuentro, en el que pretenden sellar su pase a la final, aspirando a que este torneo no se extienda a la gran final.

Contra Cartaginés, Liberia, Pérez Zeledón o Herediano, Alajuelense abrirá la semifinal de visita; mientras que el juego de vuelta será el sábado 13 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los precios de las entradas para la semifinal

Popular Oeste: ¢7.000

Popular Norte: ¢7.000

Gradería Este: ¢8.000

Gradería Oeste: ¢8.000

Gradería Norte: ¢8.000

Platea Oeste: ¢10.000

Platea Oeste Preferencial: ¢12.000

Platea Sur: ¢13.000

Platea Este: ¢15.000

Platea Este Preferencial: ¢17.000

