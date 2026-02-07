Actualidad rojinegra

Alajuelense convoca a Errol Daniels y otras leyendas en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense tiene preparado algo especial para el partido de este sábado contra Herediano

Por Fanny Tayver Marín
Así anuncia Liga Deportiva Alajuelense el homenaje a varias leyendas del club.
Así anuncia Liga Deportiva Alajuelense el homenaje a varias leyendas del club. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

