Alajuelense convoca a Errol Daniels y otras leyendas en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense pide a sus aficionados que este sábado lleguen temprano al Estadio Alejandro Morera Soto, porque aparte de presenciar el partido contra Herediano, pactado para las 8 p. m., podrán ser testigos de una noche en la que el club le rendirá homenaje a varias de sus leyendas.

En la Liga tienen muy claro que recordar es vivir y que la historia no se borra y que todas esas figuras tienen que estar cerca siempre del equipo.

Así que en el club rojinegro tomaron la decisión de que el juego ante el Team será dedicado al equipo campeón nacional de 1966 y a los jugadores históricos de aquella década.

“En 1966, en una final contra nuestro máximo rival y cuando todo parecía perdido, cuando el reloj marcaba el final y la ilusión se desvanecía, apareció un derechazo de un joven Edgar Núñez que cambió el destino y nos dio nuestra décima estrella”, rememoró Alajuelense en su página electrónica, recordando un gol del título en esa época.

Carlos “Pata” Gutiérrez, Gerardo “Lalo” Chavarría, Víctor Palomino Calvo, Joaquín “Toyota” Guillén, Edgar Núñez, Errol Daniels y Enrique “Tigre“ Briceño fueron las primeras leyendas de ese entonces que confirmaron que este sábado estarán presentes en la Catedral.

Errol Daniels conquistó seis títulos de goleo y un total de 197 anotaciones en su corta carrera. Una lesión truncó su leyenda. (José Antonio Pastor)

Aparte del homenaje a esas leyendas, el club recibió el jueves a la familia del histórico presidente José Llobet, la cual donó valiosas imágenes y tesoros que serán parte del Salón París - Carlos Alvarado, como parte del rescate histórico y cultural de Liga Deportiva Alajuelense.

Las entradas para el partido contra el Club Sport Herediano están a la venta en www.boleterialaliga.com y este sábado podrá adquirirlas en las boleterías físicas del estadio, a partir de las 3 p. m.

Los precios de las entradas

Popular Oeste: ¢7.000

Popular Norte: ¢7.000

Gradería Este: ¢8.000

Gradería Oeste: ¢8.000

Gradería Norte: ¢8.000

Platea Oeste: ¢10.000

Platea Oeste Preferencial: ¢13.000

Platea Sur: ¢14.000

Platea Este: ¢17.000

Platea Este Preferencial: ¢19.000

