Alajuelense convoca a Errol Daniels y otras leyendas en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense pide a sus aficionados que este sábado lleguen temprano al Estadio Alejandro Morera Soto, porque aparte de presenciar el partido contra Herediano, pactado para las 8 p. m., podrán ser testigos de una noche en la que el club le rendirá homenaje a varias de sus leyendas.
En la Liga tienen muy claro que recordar es vivir y que la historia no se borra y que todas esas figuras tienen que estar cerca siempre del equipo.
Así que en el club rojinegro tomaron la decisión de que el juego ante el Team será dedicado al equipo campeón nacional de 1966 y a los jugadores históricos de aquella década.
“En 1966, en una final contra nuestro máximo rival y cuando todo parecía perdido, cuando el reloj marcaba el final y la ilusión se desvanecía, apareció un derechazo de un joven Edgar Núñez que cambió el destino y nos dio nuestra décima estrella”, rememoró Alajuelense en su página electrónica, recordando un gol del título en esa época.
Carlos “Pata” Gutiérrez, Gerardo “Lalo” Chavarría, Víctor Palomino Calvo, Joaquín “Toyota” Guillén, Edgar Núñez, Errol Daniels y Enrique “Tigre“ Briceño fueron las primeras leyendas de ese entonces que confirmaron que este sábado estarán presentes en la Catedral.
Aparte del homenaje a esas leyendas, el club recibió el jueves a la familia del histórico presidente José Llobet, la cual donó valiosas imágenes y tesoros que serán parte del Salón París - Carlos Alvarado, como parte del rescate histórico y cultural de Liga Deportiva Alajuelense.
Las entradas para el partido contra el Club Sport Herediano están a la venta en www.boleterialaliga.com y este sábado podrá adquirirlas en las boleterías físicas del estadio, a partir de las 3 p. m.
Los precios de las entradas
- Popular Oeste: ¢7.000
- Popular Norte: ¢7.000
- Gradería Este: ¢8.000
- Gradería Oeste: ¢8.000
- Gradería Norte: ¢8.000
- Platea Oeste: ¢10.000
- Platea Oeste Preferencial: ¢13.000
- Platea Sur: ¢14.000
- Platea Este: ¢17.000
- Platea Este Preferencial: ¢19.000
Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense
¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.