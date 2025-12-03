Alajuelense alerta a multitud de aficionados que están en Guatemala

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense fueron al hotel de concentración de los rojinegros antes de irse al Estadio Cementos Progreso, para la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Una multitud de aficionados de Liga Deportiva Alajuelense llegaron al hotel de concentración del cuadro rojinegro para realizar un banderazo, a pocas horas del partido definitivo por el título de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

En la Liga estiman que más de 1.000 aficionados se trasladaron a suelo chapín. Incluso, en los vuelos de la tarde llegarán más manudos.

Alajuelense alerta a sus aficionados y reitera a todas las personas que compraron entradas y, en general, a quienes están viajando a Guatemala con la intención de buscar boletos en reventa, que eviten estafas.

“Liga Deportiva Alajuelense no tiene control sobre lo que ocurra dentro del estadio y fuera de él, específicamente en lo referente a protocolos de seguridad, accesos y lineamientos internos del organizador”, anunció el club rojinegro a través de un comunicado oficial.

Además, la Liga señala que es indispensable que quienes adquirieron entradas con el club se presenten antes de las 3:30 p. m. en el Hotel Tikal Futura para retirar sus boletos.

“Una vez que estemos en las inmediaciones del estadio, no podemos garantizar que se nos permitirá entregar entradas, debido a las restricciones y disposiciones de seguridad que no dependen de nosotros.

”Les pedimos a todos los asociados, asociadas y aficionados que sigan esta indicación con puntualidad para evitar contratiempos”, recalcó Alajuelense.

También es importante que quienes están en Guatemala y van al Estadio Cementos Progreso tomen la previsión de irse con tiempo, pues ese reducto solo tiene un acceso y ese boulevard se convierte en un caos.

El partido definitivo entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense se disputará a partir de las 8:06 p. m. y recuerde que la serie se encuentra 1-1.

Por seguridad se dispuso que los integrantes de La Doce deben estar dentro del estadio a las 4 p. m. y los demás aficionados deben llegar a las 5 p. m.

