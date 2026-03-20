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Afición de Alajuelense dicta sentencia contra Alejandro Bran por su escándalo de indisciplina

Vea el resultado de una consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense sobre qué hacer en el caso de Alejandro Bran

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Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran hizo el gol decisivo entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.
Alejandro Bran debe asumir las consecuencias de sus actos. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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