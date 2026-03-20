Afición de Alajuelense dicta sentencia contra Alejandro Bran por su escándalo de indisciplina

Si usted fuera dirigente o gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, ¿qué haría en el caso de Alejandro Bran?

El club ya adoptó sus primeras medidas, al separar al jugador (y a Kenneth Vargas) del equipo dirigido por Óscar Ramírez también hasta nuevo aviso.

Además, se le aplicará la sanción económica estipulada en el reglamento interno. Y ambos futbolistas tuvieron que ir a darle la cara a sus compañeros y ofrecerles una disculpa.

¿Eso es suficiente? Existen criterios encontrados y no falta quienes pidan que de inmediato se rescinda el contrato.

Para tener una noción de qué piensa la mayoría sobre cómo debería actuar la Liga en este caso, se planteó la consulta en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y se proporcionaron tres opciones para elegir una respuesta única.

- Lo deja sin competir unos partidos y le pone una multa.

- Solo lo multa.

- Anuncia su salida del club.

Se pensó en añadir la opción de “perdonarlo”, aunque posiblemente eso ni siquiera lo contempló el propio club.

¿Cuál fue el resultado de la consulta? Lo primero que hay que decir es que el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense cuenta con más de 25.000 seguidores, donde la gran mayoría son liguistas, pero también se cuenta con la presencia de fanáticos de otros clubes.

En este ejercicio participaron 739 personas y a continuación podrá ver los resultados obtenidos:

- Lo deja sin competir unos partidos y le pone una multa: 461 votos (62,38%).

- Solo lo multa: 125 votos (16,92%).

- Anuncia su salida del club: 153 votos (20,7%).

Este es el resultado de una consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

Aunque la palabra multa se planteó en las opciones y es el término popular, en realidad está mal empleado.

Esto porque la legislación en el ámbito laboral no permite multas como tales, sino que lo que corresponde es una suspensión sin goce salarial de 8 a 15 días o a un mes, según detalló el doctor en Derecho Laboral, Eric Briones.

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