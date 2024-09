Vladimir Quesada: ‘No somos los pobrecitos’

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a los medios de comunicación previo al juego del próximo sábado a las 8 p. m. contra Herediano.

Puntual, como acostumbra, Vladimir llegó a la sala de prensa de Saprissa y se refirió al rival, así como al momento que vive su escuadra, que a veces gana, en otras no, araña puntos y sigue metido en zona de clasificación en el campeonato, además de tener opción de pasar a la semifinal en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Vladimir resaltó que las bajas le han impedido darle continuidad a una formación, pero aclaró que tampoco busca que los miren con ojos de lástima. Sobre Herediano, Quesada apuntó que mejoró mucho bajo la dirección de Jafet Soto.

- ¿Cuánto anhela tener equipo completo, debido a bajas por lesiones y suspensiones?

- Ha sido difícil y, de los últimos lesionados, Eduardo Anderson, Youstin Salas y Mariano Torres están haciendo trabajos en campo. Ha sido difícil, y que quede claro, nosotros no nos victimizamos ni somos los pobrecitos. Hay que darle para adelante, y los muchachos que han estado en su momento, algunas veces uno, otras veces otros, hemos trabajado y estamos en la pelea en las diferentes competencias. Queremos ganar siempre. Tal vez, por todas esas cosas (lesiones y suspensiones) no hemos hecho nuestro mejor juego, al que estamos acostumbrados, y somos conscientes de eso. Pero tenemos el potencial para hacerlo, para mejorar nuestro juego, para que no solo los resultados nos acompañen, porque nos han respaldado, sino también queremos buenos resultados con buen juego. Eso tampoco quiere decir que siempre sea demasiado agradable a la vista, sino un buen juego: ser contundentes y, normalmente, dominadores en las diferentes fases del partido.

- ¿Cómo está el grupo en la parte física?

- Es parte de esto, obviamente no voy a decir claramente todo lo que nos pasa. Las cosas de la casa se lavan de la puerta para adentro, y hemos detectado muchas cosas que nos han afectado en distintos aspectos que involucran el entrenamiento deportivo. Hemos tratado de corregirlo. El reflejo de que casi vamos a estar pronto completos, con la planilla de jugadores al cien por ciento, nos va a ayudar mucho y eso debería generar competencia. La competencia genera un mejor rendimiento en todo sentido, individualmente y colectivamente.

- Juan Carlos Rojas dijo que independientemente de lo que suceda, su posición no está en juego. ¿Cómo se siente con este respaldo?

- La idea, la enseñanza y la cultura deportiva que nos inculcaron desde niños, y que hemos tratado de alguna manera de adherir a las diferentes generaciones con las que hemos trabajado, y en este momento aquí, con el equipo de primera, en este paso que hemos tenido, en poco más de año y medio, es que siempre queremos ganar. Estoy consciente y repito: voy a estar hasta que Dios quiera, él fue quien me puso acá, y después, cuando mis autoridades me soliciten que me haga a un lado, yo lo haría. Eso fue lo que acordamos. Igualmente, cuando no esté aquí, espero que sea dentro de muchos años, en eso pienso, porque trato de ser positivo. Igual apoyaré con todo a la persona que esté aquí y al equipo.

- ¿El Herediano actual es más fuerte que el que dirigió Wálter Centeno y los derrotó a ustedes 2-0 en Santa Bárbara?

- En ese partido, creo que debimos ganar porque hicimos un gran trabajo para sacar un buen resultado. Fuimos, en muchas fases, dominadores del mismo juego, y no es una cuestión de merecer, pero hicimos cosas para obtener un buen resultado. Creo que sí, es mejor equipo el actual, porque tiene más partidos encima. Igualmente, tiene los encuentros de la Copa Centroamericana de Concacaf y todo eso lo hace más fuerte. Esperamos la mejor versión de Herediano y creo que Jafet Soto viene haciendo un buen trabajo; es su característica. Esperamos un partido sumamente difícil.

- Gino Vivi decía que prácticamente su futuro está en el aire, porque termina contrato en diciembre y no sabe qué va a pasar. ¿Qué le ha parecido su desempeño?

- Bien. Un día me pasaron una nota, no sé el nombre del periodista que la hizo, y de alguna manera objetaba las actuaciones de Gino. Eso es desinformación. Gino se lesionó en el primer entrenamiento, tuvo un esguince y un problema de tendón en el tobillo. Lamentablemente, eso le ha impedido mostrarse como quisiera. Gracias a Dios está bien, y debe jugar protegido de su tobillo. Ha tenido minutos y, en esos minutos, ha dado buenas pinceladas, ha dejado un buen sabor de boca para todos sobre lo que puede hacer en el terreno de juego. Creo que el martes pasado en Antigua hizo las cosas muy bien en una cancha difícil, pesadísima y ante un equipo muy fuerte. Él demostró cosas muy buenas y esperamos que en los próximos partidos siga por ese camino. Lo de su contrato no me incumbe; eso lo debe arreglar él con nuestro director deportivo y espero que se quede mucho tiempo en el club.

