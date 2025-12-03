Saprissa quiere de regreso en el equipo a uno de sus exjugadores

El Deportivo Saprissa empezó a pensar en refuerzos para el equipo de cara al próximo Torneo de Clausura.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo del equipo, adelantó el domingo pasado que, para el siguiente certamen, incorporarán a algunos jóvenes a la planilla.

“Posiblemente se den algunos cambios como resultado del vencimiento de contratos y préstamos”, dijo Lonis.

En la mira, los morados tienen el regreso de un jugador que ya estuvo en el club, pero al inicio no llenó las expectativas y se marchó en enero de este año.

Se trata de Rachid Chirino, a quien los tibaseños prestaron a San Carlos, préstamo que vence este mes, pero debido a su buen trabajo con los norteños, los morados, quienes tienen contrato con Rachid hasta junio del 2027, lo quieren de vuelta.

“En teoría, primero Rachid se iba a quedar acá (en San Carlos), después Saprissa lo solicitó y todavía no hemos aterrizado con este tema. Traté de conversar con Erick Lonis, pero, por la situación que se presentó de la apelación de Liberia, me ha sido imposible comunicarme con Saprissa; Erick Lonis no me contesta”, dijo Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos.

Rachid se unió a los Toros del Norte en enero de este año, donde ha actuado en 17 partidos, jugó 1.334 minutos, es pieza clave en el equipo y marcó cinco goles y dio tres asistencias.

“Sería un honor poder hacer buenos torneos ahí (Saprissa)”, Rachid Chirino aún es ficha de los morados. pic.twitter.com/wZYDweTPzg — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 24, 2025

“Me siento bien en San Carlos, es mi casa, pero también Saprissa es la institución más grande de este país y sería bueno también poder hacer buenos torneos ahí”, dijo Rachid Chirino hace 10 días en Tigo Sports.

Otro futbolista de Saprissa que está a préstamo es Kliver Gómez, pero Héctor Trejos, presidente de Puntarenas, confirmó que se queda en el barco naranja.

“Ya todo está conversado con Saprissa y Kliver se queda con Puntarenas; él queda libre y sigue con nosotros”, dijo Héctor Trejos.

Kliver tiene contrato con Saprissa hasta diciembre del otro año, pero debe definir su salida por completo del cuadro morado.

“El tema está conversado, Saprissa lo va a dejar libre para que se quede con el Puerto. Nosotros tenemos una buena relación con Saprissa, que está de acuerdo en que Kliver siga en Puntarenas”, añadió Héctor Trejos.

Rachid Chirino ha tenido una buena temporada con San Carlos y el Deportivo Saprissa lo quiere de regreso. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Además, junto al cuerpo técnico, Erick debe resolver qué pasará con el cubano Luis Paradela, a quien se le vence el préstamo en diciembre de este año. El extremo está en la Universidad Craiova de Rumanía y tiene contrato con los morados hasta junio del 2028.

Otros préstamos que tiene el club tibaseño, pero que no son de solución inmediata, son los siguientes.

El delantero Fabricio Alemán salió a Pérez Zeledón para el Apertura 2025. Su préstamo con los Guerreros vence en junio del 2026 y el contrato con la institución morada vence en diciembre del 2027.

El defensor Douglas Sequeira también fue cedido a préstamo al Sporting a mediados de año. Con los josefinos estará hasta mediados del 2026 y su ligamen con Saprissa vence en junio del 2028.

El volante Yoserth Hernández llegó a Saprissa procedente de Puntarenas y fue cedido a préstamo a Sporting a mediados del presente año. Su préstamo con los albinegros vence en junio del próximo año y el contrato con Saprissa rige hasta junio del 2028.

