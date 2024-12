Saprissa es el favorito para llevarse el título

Llegó el momento más esperado de cada campeonato: los partidos más atractivos, al menos sobre el papel, aunque en la cancha ya sabemos que se juegan con más precauciones. Las semifinales son dos juegos, y los gana quien aproveche el mínimo error del rival, ese parpadeo que puede ser letal.

Saprissa tuvo un torneo de altibajos y debió luchar hasta el final para clasificar. Aun así, lo hizo en el segundo puesto, pese a las bajas, el cambio de técnico y ganándole cuatro puntos de seis al equipo que todos, o la gran mayoría, pintan como el favorito.

Para mí, en estas instancias hay un equipo favorito y otro obligado. El favorito es Saprissa: es el tetracampeón, el equipo que todos quieren destronar. A los demás no les gustará verlo repetir en el podio ni conseguir el pentacampeonato.

El obligado, el que la mayoría ve como favorito porque perdió solo un partido en el campeonato. En realidad cayó en dos, incluyendo la última fecha contra Guanacasteca. Dicen algunos que esa derrota “no cuenta” aduciendo que jugaron con un equipo alternativo y lleno de promesas. Para mí, una derrota es una derrota, y punto. La Liga es el obligado, no solo por lo que se dice de su gran juego o por el título centroamericano, sino, y sobre todo, por los años que lleva sin ser campeón. Pero bueno, esa es otra historia y merece otro artículo de opinión. Aquí me centro en Saprissa.

El cuadro morado debe sacar el colmillo y mostrar contra San Carlos su experiencia en este tipo de series. Creo que en estas instancias Saprissa no solo sabe cómo jugarlas, sino que marca la diferencia. Es aquí donde algunos jugadores tienden a crecer, elevar su rendimiento y terminar como figuras.

Luis Marín, técnico de San Carlos, afirmó que no desean pasar por las penas de las semifinales del torneo pasado. Recordemos que Saprissa ganó 0-1 en el Carlos Ugalde y en casa goleó a los norteños 4-0. Marín aseguró que aprendieron de la experiencia y no se ven como un equipo novato. Puede ser, pero al frente tendrán al plantel con más colmillo en estas instancias.

Saprissa ha estado en 41 series de semifinales, es el equipo con más presencias en estas fases, ha disputado 82 juegos y es el que más victorias ha obtenido, con 38. Por si fuera poco, también es el de más anotaciones, con 116.

A jugadores como Orlando Sinclair les encanta lucirse en las instancias finales del campeonato. (Mayela López)

Hace unos días, Antonio Alfaro, jefe de la sección de deportes de La Nación, me decía que si de arrebatar títulos se trata, Saprissa es un especialista, el mejor de todos en el campeonato nacional. La estadística que Antonio me compartió no deja lugar a dudas: el 30% de sus 40 títulos los ha conseguido sin haber sido el mejor de la fase clasificatoria.

A los morados no les inquieta, y a su afición mucho menos. En doce ocasiones han llegado desde atrás hasta lo más alto del podio. La última vez fue en el Apertura 2022, el primer título del tetracampeonato, en detrimento del líder de ese entonces, Herediano.

Y, por si sirve de algo para los saprissistas, la Liga es su antítesis: el equipo que más veces ha dejado ir el torneo después de ser el mejor en la fase regular, con un total de once ocasiones. La última fue en el Clausura 2022, cuando Cartaginés se lo arrebató.

Entonces, ¿cuál es el favorito? Yo lo tengo claro. Y ustedes, ¿saben quién es el favorito?

