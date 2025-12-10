Saprissa en modo campeón: apela a un discurso cargado de fortaleza rumbo a las semifinales

La hora de la verdad le llegó al Deportivo Saprissa, que inicia contra Cartaginés la lucha por alcanzar el título 41.

Los brumosos son el primer escollo en las semifinales, que arrancan el jueves a las 8 p.m. en el Estadio Fello Meza.

Los morados tienen claro que llegar al cetro no es sencillo y el rival de turno es complicado, pero los tibaseños se sienten muy fuertes.

En Saprissa apelan a un discurso muy optimista, palabras que pueden causar duda debido a que el equipo no logró el primer puesto y su rendimiento no fue arrollador, como muchos seguidores del equipo siempre exigen, pero los morados piensan en levantar la copa.

“Hace nueve fechas nos propusimos mejorar en todos los aspectos respecto a la primera vuelta y, bueno, al terminar el partido número 18, se respalda lo que nos propusimos cuerpo técnico y jugadores. Todos nuestros números mejoraron y eso, de alguna manera, nos alienta a entender que se están haciendo las cosas bien”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, luego del partido de la semana anterior, que empataron 0-0 ante Sporting.

“Hemos mejorado en goles anotados, en tantos no permitidos, en puntos, y eso es importante con miras a las semifinales. No estamos tranquilos ni nos cruzamos de brazos, pero creemos que vamos por buen camino y que podemos mejorar mucho en los partidos venideros”, destacó Vladimir.

En ese cierre de la primera fase contra Sporting, Quesada señaló los aspectos que le gustaron de su escuadra.

“La organización táctica en ataque y defensa, sobre todo en defensa. Creo que la mayoría del tiempo siempre estuvimos bien parados y supimos responder de manera inmediata, con repliegues a nuestras posiciones defensivas ante los embates del adversario. Es importante la entrega de cada uno de los muchachos, pero, como dijo algún otro entrenador del fútbol nacional, no es solo correr en el terreno de juego, sino saber correr”, opinó Vladimir.

Saprissa se superó, señaló Vladimir, y las palabras del timonel las comparte el defensa Óscar Duarte.

“Hemos venido mejorando, hicimos una segunda vuelta muy buena. Considero que el equipo se encuentra bien y vamos a trabajar para darle esa alegría a la afición, que tanto se merece y que, obviamente, todos nosotros queremos: quedar campeones”, mencionó Duarte.

El zaguero insistió en que la mentalidad del plantel es ser campeón, pero no se adelantan a nada. Para ellos, la prioridad son los dos juegos contra Cartaginés.

“Tenemos que jugar seis partidos, pero no vamos a pensar más allá de los juegos contra Cartaginés. Ese es el centro de todo. Nos preparamos para ir a ganar de visita y luego ir viviendo los momentos. Es bueno cuando todo el equipo está bien y disponible para jugar, porque eso hace que individualmente mejoremos y grupalmente nos vayamos a ver mejor”, expresó Duarte.

En el Deportivo Saprissa afirman que el equipo tuvo un buen cierre de cara a las semifinales. (Jose Cordero/José Cordero)

Óscar también señaló que Saprissa será distinto en la etapa de semifinales respecto a lo vivido en la fase regular.

“Son partidos diferentes. Lo que se hizo en el torneo regular no va a servir mucho; se verán dos partidos distintos y debemos hacerlo bien si queremos ser campeones”, opinó Duarte.

Sobre su presente futbolístico, Óscar reconoció que le ha costado tomar ritmo.

“Tuve algunas lesiones que, por ejemplo, no me ayudaron a iniciar el torneo anterior, y después cuesta, porque estoy en el mejor equipo y tengo compañeros que son muy buenos y también entrenan y pelean para jugar. Pero uno siempre trata de hacer lo mejor.

Yo creo que la exigencia en Saprissa es máxima, y más cuando no se gana, no se le da ese título a la afición”, destacó Óscar Duarte, quien espera ser parte de la formación estelar el jueves ante los brumosos.

Óscar Duarte, defensa del Deportivo Saprissa, dijo que en las semifinales es borrón y cuenta nueva. Para él, es un torneo aparte y todos arrancan de cero. (Jose Cordero/José Cordero)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.