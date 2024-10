‘Saprissa en crisis y Vladimir Quesada contra la pared’

Gran triunfo de Saprissa contra Herediano, un 1-0 que se quedó corto, pero lo mejor fue el desempeño colectivo e individual de algunas de sus figuras. “Saprissa está en crisis”, decían muchos antes de este compromiso, y les pregunto: ¿cuál es la crisis? El cuadro morado ganó y está a solo dos puntos del líder, y ojo, depende única y exclusivamente de sí mismo para llegar al primer lugar. Al igual que Alajuelense, Saprissa tiene un partido pendiente, y además, deben enfrentarse entre ellos, compromiso que será en el Ricardo Saprissa.

Falta mucho, sí, pero pese a sus altibajos, y aunque su rendimiento guste o no, el cuadro saprissista sigue con opciones de ganar lo que le resta por disputar. Es tercero en el campeonato, está en zona de clasificación y a un paso de avanzar a la semifinal de la Copa Centroamericana de la Concacaf, si deja en el camino a Antigua de Guatemala.

Hace un mes, Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, escribió en su cuenta de X que le sorprendía “el ataque frontal, absolutamente indiscriminado, sobre el club, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, el cual sobrepasa cualquier razonabilidad de escrutinio”.

Creo que el tiempo le da la razón, porque, si bien es cierto que Saprissa no ha jugado bien todos los encuentros como quieren la mayoría de los aficionados morados, ha estado en la lucha, haciéndole frente a las bajas por lesiones y echando mano de todos los hombres posibles para salir adelante. Creo que ni los mismos seguidores morados han respetado el trabajo y proceso de un equipo tetracampeón, y que, pese a todo, no ha bajado los brazos.

Óscar Duarte llegó a darle un gran aporte al Deportivo Saprissa en defensa. En acciones de táctica fija es un peligro más para los rivales. (Mayela López)

No defiendo a nadie, no es mi intención con este artículo de opinión, pero si el club ha tenido un entrenador que les ha dado cuatro cetros y es el gestor de ese tetracampeonato, ¿cómo es posible que algunos calenturas, siempre estén con lo mismo: “Fuera Vladimir”, “¿cuándo quitan a Vladimir?”, “fuera Vladimir”? El morado no destiñe, dicen los mismos morados, pero algunos, con sus ataques —porque no son críticas—, lucen descolorados, despintados, como si les hubiera caído un galón de cloro encima.

Estoy claro que a Saprissa se le fueron figuras de mucho peso, y los que llegaron no han podido llenar el vacío, a excepción de Óscar Duarte, quien en los primeros minutos que jugó demostró su calidad. Pero, aun así, el cuadro de Vladimir Quesada no ha sido un descalabro, un remedo de equipo, como lo han hecho ver algunos.

Saprissa, con lo que tiene, lucha contra escuadras con mejores planillas, con clubes que tienen la facilidad de sacar la billetera y comprar figuras. A nivel económico, Saprissa no está para competir, y no estoy descubriendo el agua tibia. A Saprissa le hace falta reforzar algunas líneas, eso es claro y lo he dicho otras veces; para mí falta un goleador, pero con lo que tiene le alcanza y cuidado, porque si este equipo termina en primer lugar, difícilmente lo arrodillan en su estadio, donde tiene 30 partidos sin perder.

Pero bueno, este martes 1 de octubre, a Saprissa se le viene un partidazo, espero que así sea, contra Antigua. Los nacionales deben buscar el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, y creo que cuentan con el plantel y la inyección de motivación que les dio el triunfo contra Herediano para lograr el objetivo.

¿Estadio lleno esta noche? Creo que sí. Es una buena oportunidad para que quienes critican en redes sociales lleguen a apoyar a su equipo. Y para los malpensados, les digo que NO, los jugadores no le están tendiendo la cama a Vladimir Quesada. Los jugadores NO quieren que se vaya, no lo están echando. Los jugadores defienden su gestión.