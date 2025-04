Saprissa debe dar el golpe: si clasifica, puede asustar a todos en semifinales

Es el partido de la fecha, es una final, dicen los jugadores de Saprissa. “Uno de los dos va a quedar fuera”, expresó Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, y lo comparto. En el vital choque del sábado a las 8 p. m. entre Saprissa y Cartaginés, el que logre la victoria va a amarrar el cuarto puesto de la clasificación.

En las filas moradas piensan que dependen de ellos, pero hay una realidad: están dos puntos abajo de los brumosos y, para seguir con vida, están obligados a la victoria. Para los visitantes, un empate sería un buen negocio.

Pero morados, centrémonos en su equipo, y pienso que ante Cartaginés, Saprissa tiene una gran opción para enviarle un mensaje a los demás que posiblemente estarán en las semifinales: Herediano, Alajuelense y Puntarenas.

Saprissa solo necesita ganar para golpear la mesa, para decir presente y que no se repartan nada. El triunfo no debe ser contundente; ganar, aunque sea por la mínima, es el aviso para decirles a los demás que Saprissa, en la segunda ronda, llegará fuerte. Y todos sabemos que en esas instancias es un campeonato aparte, y si hay un equipo que sabe jugarlas es el conjunto morado. Y si no, aquí les dejo el dato: de los últimos 10 títulos disputados, Saprissa ganó seis; los otros cuatro se los repartieron: dos Herediano, uno Cartaginés y uno Alajuelense.

LEA MÁS: ‘Mi regularidad no es casualidad’: El jugador más constante de Saprissa lo demuestra con números

Si a alguno se le ocurre pensar que, en caso de lograr el último boleto, llegar de cuarto convertirá a los tibaseños en un pastelito, aquí les dejo otro dato: cuando Saprissa clasificó en el cuarto lugar, se convirtió en una seria amenaza y se dejó el título en tres de cuatro oportunidades.

En el Torneo de Invierno 2014, Saprissa fue cuarto con 21 puntos y terminó campeón al derrotar a Alajuelense en la gran final.

En el Invierno 2015, los saprissistas tampoco fueron primeros. En ese certamen avanzaron como terceros y obtuvieron el cetro 32 en su historia.

En el Clausura 2021 también fue cuarto, venció a la Liga en semifinales y en la final doblegó a Herediano.

Además, si Saprissa derrota a los brumosos, dará el paso a la clasificación con seis partidos seguidos sin perder; de ellos, serían cinco victorias, y sumaría en este torneo 10 encuentros como local sin perder en la “Cueva” morada. Saprissa ha disputado nueve juegos en casa y no conoce la derrota: tiene cinco victorias y cuatro empates.

El Estadio Ricardo Saprissa va a estar a reventar en el juego contra Cartaginés. Mayela López.

Por último, pesa la “Cueva”, sí, no tengo duda de eso. He estado en muchos partidos ahí y también en otros escenarios, y en el Saprissa el ambiente es distinto. Los morados tienen jugadores que se crecen, se motivan y su rendimiento llega a ser distinto con el Ricardo Saprissa al tope.

A esperar el desenlace del partido del sábado. Prohibido pestañear y “no se repartan nada mientras Saprissa siga vivo”, como decía Jorge Guillén (q. d. D. G.).

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.