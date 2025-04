‘Mi regularidad no es casualidad’: El jugador más constante de Saprissa lo demuestra con números

Es el futbolista que más minutos ha jugado con el Deportivo Saprissa en el campeonato. Acumula 1.525 minutos en 18 partidos y, por si fuera poco, es quien más pases a gol ha dado en el equipo.

Su aporte a la ofensiva pesa el doble, porque su misión es cumplir en la defensa, pero se suma al ataque y sobresale con sus cinco asistencias.

Callado, con un perfil bajo, por lo general alejado de los reflectores y las entrevistas, Joseph Mora se ha limitado a hacer bien su trabajo; tanto así que no solo es el mejor lateral izquierdo en el certamen, sino que se ganó el derecho a ser llamado a la Selección Nacional, donde Miguel Herrera, técnico de la Tricolor, ha elogiado su desempeño.

A Joseph Mora le llama la atención que se hable de su regularidad, algo que a él no lo sorprende, porque, según dijo, por lo general su rendimiento es el mismo.

“Es curioso porque casi siempre he sido regular donde he estado. Gracias a Dios, uno trabaja para ello y el nivel habla por sí solo; ahí se ven las cosas que uno hace, pero mi regularidad no es casualidad”, afirmó Joseph.

Las palabras de Mora encuentran respaldo en las estadísticas, porque en el Apertura pasado jugó 1.286 minutos en 19 encuentros y colaboró con tres asistencias.

En el Clausura del 2024, estuvo en cancha 1.405 minutos en 17 partidos, hizo un gol y dio una asistencia.

En el torneo de la MLS de Estados Unidos del 2022, jugó 1.716 minutos en 23 compromisos. En el 2021 actuó 1.530 minutos en 26 partidos. En el 2020, 1.337 en 18 juegos; en el 2019, 1.595 en 20 partidos; y en el 2018, tuvo 2.523 minutos en el rectángulo en 30 partidos. El año de menos participación para Joseph fue el 2023: únicamente jugó 190 minutos en cuatro encuentros con el Charlotte FC.

“No soy mucho de hablar, pero soy consciente de que debo trabajar día a día. Salí, aprendí. Me ha tocado aprender no siempre por las buenas, y esa es la experiencia. Creo que a todos los jugadores les pasa. He sido muy absorbente ante lo vivido y me ha ayudado mucho”, destacó Joseph Mora.

Joseph Mora, lateral del Deportivo Saprissa, destaca por su labor en la cancha y la regularidad en el equipo. (Jose Cordero/José Cordero)

El lateral izquierdo de Saprissa añadió que disfruta el momento, y eso es importante para él, así como que se hable de su buen desempeño.

“Es bonito que reconozcan el trabajo que uno hace. Siempre mis temporadas han sido así. Tal vez antes no se veía mucho por estar afuera, pero siempre ha sido esa constancia y regularidad. Me he divertido jugando al fútbol”, señaló Mora.

En enero de este año, cuando Miguel Herrera dirigió su primer choque con la Selección, en un amistoso frente a Estados Unidos, el timonel resaltó su labor.

“El lateral izquierdo fue excepcional. Mora (Joseph) hizo un gran partido, tuvo desborde y centros”, opinó Herrera en ese momento.

Joseph Mora es el jugador con más minutos en Saprissa durante el torneo. El lateral termina contrato en diciembre de este año. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Hace unas semanas, Paulo César Wanchope, timonel de Saprissa, se refirió a esa regularidad de Joseph.

“Joseph Mora es lo que decimos: tiene un perfil bajo y toda su carrera ha sido muy constante. Tal vez no se le ha resaltado eso y no se le ha dado la oportunidad de jugar un Mundial”, mencionó Paulo, quien añadió que conoce a Joseph desde hace mucho tiempo y siempre ha sido muy profesional.

Para Joseph Mora, la experiencia de haber jugado en el exterior y volver donde se ha sentido bien le ha ayudado a superarse.

“El entorno lo hace a uno ser mejor y seguiré por ese camino. Tengo mis objetivos y sueños”, destacó Joseph Mora.

