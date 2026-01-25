Actualidad morada

OIJ abrirá puertas al público para explicar cómo persigue a los delincuentes

‘Ruta OIJ’ se desarrollará del 27 al 29 de Enero

Por Christian Montero
Allanamientos en San Francisco y Granadilla
Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), tendrán un stand donde explicarán como hacen algunas de sus labores. (Alonso Tenorio/Atenorio)







OIJ feriaRuta OIJ
Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

