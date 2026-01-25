OIJ abrirá puertas al público para explicar cómo persigue a los delincuentes

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), tendrán un stand donde explicarán como hacen algunas de sus labores.

Si siempre se ha preguntado cómo hacen los investigadores judiciales para desarrollar sus casos y ubicar a los delincuentes más peligrosos del país, una actividad gratuita y abierta al público le podría aclarar esa duda.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), abrirá sus puertas a la ciudadanía con una feria denominada “Ruta OIJ”, una iniciativa que se desarrollará en la sede principal de la Policía Judicial en el I Circuito Judicial de San José.

Este encuentro se llevará a cabo durante tres días consecutivos, el 27, 28 y 29 de enero, de 9 a. m. a 3 p. m., y busca acercar la labor policial a la población, permitiéndole conocer de primera mano el trabajo investigativo, técnico y científico de la institución.

“El objetivo principal es fortalecer la imagen del OIJ como una policía accesible y comprometida con la justicia en Costa Rica. Para lograrlo, se ofrecerá una ruta interactiva con stands informativos, talleres prácticos y charlas dirigidas a público de todas las edades" detalló el cuerpo policial en un comunicado.

Entre los departamentos y secciones que contarán con espacios de exhibición se encuentran: Buceo Forense, Unidad Canina, Archivo Criminal, Transporte Forense, Sección de Cárceles, Museo de Medicina Legal, Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y otros.

La actividad también incluye la presentación de obras de teatro en el auditorio Miguel Blanco Quirós, a cargo de la Unidad Canina, la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), y el Área Legal del Poder Judicial.

Para asistir no se requiere inscripción previa y las personas interesadas solo deben presentarse en el lugar, la institución ve la actividad como una oportunidad para informar, educar y fortalecer el vínculo con la ciudadanía, al mostrar el día a día de sus investigadores y personal forense.

“Vamos a pasar por todas las fases que hace OIJ, desde la atención del sitio, las diferencias pericias, la intervención de los grupos tácticos, etcétera”, explicó el director interino del OIJ, Michael Soto.

Además, quien acuda recibiría charlas sobre cómo evitar el fraude informático, que de acuerdo con esta Policía, es uno de los principales delitos que afectan a la ciudadanía y que durante el 2025 aumentó en un 40% en el país.