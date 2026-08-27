Crímenes

‘Nos iban a matar a todos’: Sobrevivientes y familiares relataron drama por balacera donde murió hermano de futbolista y madre de dos niñas en bar Cahuita Town

Este jueves se completó el primer día de juicio por los hechos ocurridos en setiembre del 2024.

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Por Christian Montero

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Una cámara del bar captó a los sospechosos de la balacera que cobró dos vidas y dejó tres heridos. El sujeto de jacket blanca, alias Gallina, fue asesinado días después. El acompañante de apellidos Meza Ledezma enfrenta el juicio por esos hechos.
Una cámara del bar captó a los sospechosos de la balacera que cobró dos vidas y dejó tres heridos. El sujeto de jacket blanca, alias Gallina, fue asesinado días después. El acompañante de apellidos Meza Ledezma enfrenta el juicio por esos hechos. (Cortesía/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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