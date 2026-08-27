Sucesos

Repartidor de comidas enfrenta juicio por balacera en bar donde murieron hermano de reconocido futbolista y una joven inocente

Hechos ocurrieron en bar Cahuita Town en 2024, tres personas resultaron heridas

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Lo último que habría visto el DJ Brown del bar Cahuita Town habría sido la imagen de los tres pistoleros que lo mataron mientras él estaba trabajando. Foto: Captura de video
Jerson Brown Blackwood era la primera vez que ponía música en el bar Cahuita Town la noche en que fue asesinado por dos sicarios.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio bar Cahuita TownVíctima colateral balacera barHomicido hermano Keyner Brown Herediano
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.