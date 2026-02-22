Actualidad morada

Mariano Torres cuenta el secreto del renacer de Saprissa con Hernán Medford

De la mano de Medford, el cuadro morado suma cinco victorias seguidas

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El comentario de muchos es que Saprissa es otro. Parece que Hernán Medford, técnico del equipo, llegó con una varita mágica y, en solo 20 días, el cuadro morado hizo un cambio radical.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaMariano TorresAlajuelenseHernán Medford
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.