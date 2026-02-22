Mariano Torres cuenta el secreto del renacer de Saprissa con Hernán Medford

El comentario de muchos es que Saprissa es otro. Parece que Hernán Medford, técnico del equipo, llegó con una varita mágica y, en solo 20 días, el cuadro morado hizo un cambio radical.

Antes se hablaba de crisis; hoy, de un equipo embalado, que tras derrotar 2-1 a Alajuelense suma cinco victorias consecutivas.

Los números dictan que es otro Saprissa. Con Vladimir Quesada, anterior entrenador, el plantel no logró ni siquiera dos triunfos seguidos. Es más, al mando de Quesada el equipo solo obtuvo un gane, 0-1 de visita frente a Sporting.

Cuando la dirigencia tibaseña tomó la decisión de destituir a Vladimir, el conjunto venía de dos empates: 0-0 en casa contra Cartaginés y 3-3 de visita en Pérez Zeledón, juego que los morados casi pierden.

Vino el relevo, apareció Medford y su cuerpo técnico, y con ellos llegaron las victorias. Hernán derrotó a Carmelita en los dos compromisos del Torneo de Copa. En el campeonato, doblegó de visita a Liberia y en casa se deshizo de San Carlos y Alajuelense.

La pregunta que muchos se hacen es por qué Saprissa es distinto, y fue la consulta que la prensa le hizo a Mariano Torres, capitán del equipo, luego del encuentro contra los rojinegros.

“Creo que todos tenemos más ritmo. Nos conocemos más, nos conocemos con los extranjeros, con los chicos nuevos que llegaron, y eso nos ayuda a mejorar en lo colectivo”, respondió Mariano.

Mariano Torres dice que fueron mejores que la Liga

El capitán morado insistió en que es cuestión de ritmo, porque es el mismo equipo que tenía el anterior entrenador.

“Si te fijás, el último partido de Vladimir es prácticamente el mismo equipo que jugó el clásico y viene jugando todos estos encuentros. La diferencia es que todos tenemos más ritmo, nos conocemos más y eso eleva el nivel para todos”, añadió Mariano.

Del clásico, el argentino expresó que salieron a la cancha con la idea de dejarse los tres puntos.

“Hicimos un gran partido, un gran esfuerzo; siempre demostramos que queríamos ganar el encuentro, lo logramos y siempre tenemos cosas por mejorar. Pero eso, para corregir, siempre es mejor hacerlo cuando se gana, que da confianza para lo que se viene”, mencionó Mariano, quien añadió que nunca dejaron de insistir ni de buscar el marco rival, y que tuvieron opciones que quizá no supieron concretar, pero llegó el segundo gol y necesitaban ganar el clásico.

A Mariano le consultaron que algunos jugadores de la Liga, como Kenneth Vargas, manifestaron que el arbitraje los afectó. El extremo reclamó que no se señalara al menos un penal para su equipo, y el capitán de Saprissa respondió que ganaron bien.

“No importa lo que ellos digan, se tienen que defender con eso. No pasa nada. Yo de lo que me encargo de hablar es que fuimos superiores a ellos y ganamos el clásico merecidamente. Lo que digan ellos, allá ellos, pero creo que nosotros ganamos con méritos el clásico. Hoy, más de la mitad del país está muy feliz”, destacó Mariano Torres.

Sobre la presencia de Hernán Medford en el banquillo, Mariano resaltó su influencia.

“Bien, de la mejor manera. Creo que es un técnico que le ha dado mucho al club, conoce muy bien la institución y nos está ayudando a seguir de esta forma, como lo venimos haciendo muy bien. Él nos da mucha tranquilidad para jugar y hacer las cosas de la mejor manera”, dijo Mariano.

Torres tuvo un buen juego frente a los manudos: participó en la acción del primer gol, donde asistió a Luis Javier Paradela para que anotara de cabeza. Con tres asistencias, Mariano es el principal asistidor del equipo en el torneo.

