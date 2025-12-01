Jugador de Saprissa se disculpa con la afición que lo silba cada vez que entra a la cancha

Ya sea de titular o saliendo como suplente, para este jugador del Deportivo Saprissa, la historia es la misma con su afición.

Lo reciben con silbidos; la escena se repitió el domingo en el juego en el que los morados derrotaron 3-1 a Liberia.

El partido estaba complicado para los tibaseños, quienes ganaban 2-1, pero los visitantes se acercaban, apretaban en busca del empate.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, necesitaba reforzar la zaga y al minuto 86 envió a Jorkaeff Azofeifa en lugar de Gerald Taylor.

Una vez más, los morados desaprobaron el cambio con una sonora silbatina.

Jorkaeff no se inmutó, jugó poco más de 15 minutos por el tiempo añadido que dio Keylor Herrera, árbitro del encuentro, y en dos acciones dejó boquiabiertos a quienes lo silbaron, porque fue fundamental al cortar los avances de los liberianos que llevaban sello de gol.

Al final, muchos de quienes lo silbaron terminaron aplaudiendo a Jorkaeff, quien no le reprocha nada a quienes lo silban.

Jorkaeff Azofeifa sobre la presión de jugar en Saprissa 🧐 pic.twitter.com/IO0w0nsFoI — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 1, 2025

“Tengo dos años y medio acá y siempre he tenido que manejar eso (silbidos), desde la primera vez que me puse la camiseta. Lo asumo muy tranquilo; creo que Saprissa tiene una afición muy exigente”, dijo Jorkaeff al final del partido frente a los pamperos.

El futbolista añadió que la afición es un pilar en el equipo, parte fundamental para sacar las victorias, por eso ante la exigencia desde las gradas, él siempre trata de superarse.

“Soy morado de corazón y trato de dar lo mejor de mí, me salga o no me salga. Voy a morir con la mía. Sé que tengo que mejorar y trabajo cada día por superarme. Uno también es persona, es humano y tiene margen de error, se puede equivocar, por eso le ofrezco disculpas a la afición y les digo que trabajo para mejorar cada día”, destacó Jorkaeff, quien, en realidad, no debía disculparse, al menos contra Liberia llegó a aportar y fue fundamental en los cortes.

"Quien esté en Saprissa debe hacer las cosas de la mejor manera y los compañeros me dan la confianza", dijo Jorkaeff Azofeifa. (Jose Cordero)

Para el zaguero, tener participación en Saprissa no es sencillo, pero opinó que lucha por contar con oportunidades.

“El camerino sabe muy bien que todos estamos compitiendo y quien ve los partidos nota que todos compiten; en los entrenamientos es igual. Es una competencia sana y eso es bueno, porque ayuda a crecer y mejorar. Cada uno está compacto y viene lo bonito. Dios primero, lleguemos a la final”, afirmó Azofeifa, quien consideró que el juego contra Liberia se complicó por la propuesta del adversario en el segundo tiempo, máxime que necesitaba al menos salir con el empate.

Al final, Saprissa se impuso y para el cierre en la última fecha, el sábado próximo de visita a las 8 p.m. contra Sporting, Jorkaeff Azofeifa espera ser tomado en cuenta.

El defensa ha jugado poco en el Apertura 2025, apenas 179 minutos, con presencia en cuatro encuentros, solo uno como titular y tres ingresando de cambio.

Actuó 28 minutos en la segunda fecha contra San Carlos, 90 en la quinta jornada ante Sporting, 45 en la novena fecha frente a Herediano y 16 minutos el domingo contra Liberia.

