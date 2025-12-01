Puro Deporte

Sporting le pone hora y fecha a su último juego del torneo ante Saprissa

Los morados cierran la primera fase de visita contra los albinegros

Por Milton Montenegro

El Torneo de Apertura llega a su recta final en lo que a la primera fase se refiere; solo falta por jugar la última fecha para darle paso a las semifinales.








