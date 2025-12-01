Sporting le pone hora y fecha a su último juego del torneo ante Saprissa

El Torneo de Apertura llega a su recta final en lo que a la primera fase se refiere; solo falta por jugar la última fecha para darle paso a las semifinales.

Sporting es uno de los equipos que no logró meterse entre los cuatro clasificados, pero cierra el torneo contra el segundo lugar, frente a Saprissa, que visitará el estadio Ernesto Rohrmoser.

La Nación le consultó a la Unafut cuándo se juega la última fecha y si todos los partidos se efectuarán a la misma hora.

“El Comité de Competición se reunirá este lunes para ratificar la programación de la jornada y se comunicará en los canales oficiales de la Unafut”, respondieron en este organismo.

Pero Sporting se adelantó y dio a conocer el día y la hora en que recibirá al cuadro morado.

“El juego Sporting vs. Saprissa será programado para el sábado 6 de diciembre a las 8 p.m. en el estadio Ernesto Rohrmoser”, informó el departamento de prensa del club josefino.

El compromiso entre ambos no define nada, porque Saprissa se aseguró el segundo puesto, y Sporting no tiene posibilidad de clasificar, pero un triunfo lo alejaría de los puestos, por el no descenso.

Los albos son octavos con 15 puntos, dos más que Guadalupe y San Carlos, que están hundidos en el fondo de la tabla.