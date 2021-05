El éxito es sucesión.

¿De qué habría servido Italia 90 para Costa Rica de no haber sido por Brasil 14? ¿Cuál habría sido la grandeza de don Pepe si no le hubieran sucedido Oduber, Monge, Arias y otros, incluidos el mismo Carazo y su propio hijo José María?¿Podrá un padre definirse "exitoso" si sus hijos no lo son? No en vano, Jesús eligió 12 discípulos para su sucesión por siempre y se enfocó en la fundación del movimiento liberador que hoy tanto nos entrega.